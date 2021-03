Tudi Slovenija je za reformo WTO

Namen obiska Grega Handsa, britanskega državnega sekretarja za trgovinsko politiko, je bil krepitev gospodarskih vezi med državama po izstopu Velike Britanije iz EU.

Pomemben mejnik v prenovi WTO, ki bo sovpadal s slovenskim predsedovanjem svetu EU, je 12. ministrska konferenca WTO, predvidena za konec novembra.

Vse bolj jasno je, da bodo zahodne države s pričakovanimi reformami delovanja Svetovne trgovinske organizacije (WTO) poskušale omejiti nekatere olajšave, ki jih v mednarodnem trgovanju uživa Kitajska, in azijsko velikanko prepričati, da spremeni nekatere trgovinske prakse, ki jih ima Zahod za sporne.Pred začetkom slovenskega predsedovanja svetu EU se je reforme WTO v pogovoru z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom dotaknil tudi Greg Hands, britanski državni sekretar za trgovinsko politiko, ki je bil na dvodnevnem obisku v Sloveniji.»V WTO moramo spet vzpostaviti mehanizem za reševanje sporov in zagotoviti, da bo deloval,« je povedal v pogovoru za Delo. Velika Britanija letos predseduje skupini G7, kjer tudi teče debata o spremembah v WTO. »Imeli smo že spoznavni pogovor z Ngozi Okonjo-Iweala, novo generalno sekretarko WTO. Doseči moramo konsenz z ZDA, s podobno razmišljujočimi trgovinskimi partnerji, kot so EU, Kanada, Japonska, Avstralija. V odnosih s Kitajsko je kar nekaj resnih stvari, ki jih moramo obravnavati, in zahodne države imamo močan skupen interes, da jih razrešimo. Tu je njena vloga države v razvoju v WTO, država uporablja ali omogoča veliko nepoštenih trgovinskih praks, problem so prisilni prenos tehnologije in nekatera pravila, ki se nanašajo na tuja podjetja, ki poslujejo na Kitajskem,« je povedal Hands.»Ena ključnih težav WTO je mehanizem za reševanje sporov. Potrebna je okrepitev rednega dela odborov WTO. Med ključnimi cilji pa je tudi izboljšava pogajalskega dela, da bi dosegli dogovore s pravim ekonomskim učinkom. Aktualni so multilateralna pogajanja o odpravi škodljivih ribiških subvencij, kmetijstvo, razvojna vprašanja, plulateralne pobude iz skupnih izjav z 11. ministrske konference WTO, ki vključujejo domačo zakonodajo pri storitvah, e-trgovino, olajševanje investicij za razvoj ter mikro, mala in srednja podjetja. Pomemben mejnik je trenutno 12. ministrska konferenca WTO, predvidena v Ženevi konec novembra, torej v času našega predsedovanja,« pa so povedali na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.Namen obiska Grega Handsa je bila krepitev gospodarskih vezi med državama po izstopu Velike Britanije iz EU. Z ministrom Počivalškom sta govorila o uresničevanju trgovinskega sporazuma med EU in Veliko Britanijo ter o investicijskih priložnostih za slovenska in britanska podjetja. Z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem pa se je Hands pogovarjal o morebitni podpori, ki jo lahko britanska podjetja ponudijo pri uresničevanju ambicioznih slovenskih načrtov na področju vlaganj v prometno in energetsko infrastrukturo.Pogovor z Gregom Handsom bomo objavili v ponedeljek v prilogi Posel & denar.