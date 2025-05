V nadaljevanju preberite:

Stava na vrhunsko uporabniško izkušnjo in transparentno poslovanje je tisto, s čimer bo Uber v Sloveniji razbijal mite o taksi prevozih, nam je zaupala Morena Šimatić, direktorica Uberja za Slovenijo in Hrvaško. Kako pa namerava Uber sodelovati z obstoječimi taksi službami in lokalnimi prevozniki? Česa ste se naučili na Hrvaškem in boste v svoje poslovanje implementirali tudi v Sloveniji?