Učinkovite rešitve za pisarniško delo na daljavo

Družba Canon CEE je po pandemskih razmerah na cesto poslala svoj tovornjak s tehnološkimi predstavitvami novih tehnologij in tako zagnala regijski inovacijski »roadshow«. Tovornjak se je konec preteklega tedna ustavil tudi v Ljubljani, preden je pot nadaljeval proti vzhodu – vse do Bolgarije in Grčije. Inovacijski tovornjak tako podjetjem prikazuje predvsem možnosti in različne scenarije dela v novi realnosti. Središče poslovnih okolij prihodnosti ni več nujno pisarna, saj se ji kaj lahko pridružijo še druga vozlišča.