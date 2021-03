Ukrepe bi morali načrtovati v sodelovanju z zaposlenimi

V nadaljevanju preberite:

Covid-19 je področju varnosti in zdravja pri delu dal nove razsežnosti. Izzive imajo tako tisti, v prvih bojnih vrstah ter v za družbo pomembnih poklicih, kot zaposleni, napoteni na delo od doma in delavci v poklicih, ki jih je treba opravljati v delodajalčevih prostorih.

Delovna inšpekcija je lani opravila 40 odstotkov več nadzorov kot leto pred tem, samo januarja letos pa že več kot polovico vseh, ki so jih lani. Razmere spremljajo tudi mednarodne institucije, Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofund prav zdaj izvaja spletno anketo o tem, kako delamo. Nanjo je mogoče odgovoriti do 29. marca.