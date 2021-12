Umar: Letošnja rast bo višja od napovedane

Gospodarska aktivnost v Sloveniji je v letošnjem tretjem četrtletju presegla raven pred epidemijo, okrevanje pa se v zadnjem četrtletju umirja. A po drugi strani »zlasti zasebna potrošnja raste hitreje od pričakovanj, zato bo gospodarska rast v iztekajočem se letu višja od napovedane v naši jesenski napovedi, in sicer za pol do ene odstotne točke,« ugotavljajo v Umarju v zadnjem ekonomskem ogledalu.

Spomnimo, Umar je septembra za letos napovedal 6,1-odstotno gospodarsko rast, po najnovejši oceni pa torej pričakuje, da bo letošnja rast od 6,6- do 7,1-odstotna. Prve podatke o tem bo sicer državni statistični urad (Surs) objavil konec februarja.

Na Umarju, ki ga vodi Maja Bednaš, še izpostavljajo, da zasebno potrošnjo, poleg prilagajanja potrošnikov, podpirajo tudi ugodnejše razmere na trgu dela. Na drugi strani pa so na mednarodno menjavo, zlasti predelovalno industrijo, v tretjem četrtletju vplivale motnje v dobavnih verigah, predvsem pomanjkanje polprevodnikov, upočasnitev rasti pa je bila v skladu s pričakovanji.

Za zadnje četrtletje letos razpoložljivi podatki Umarja »kažejo na možnost upočasnitve gospodarske rasti, kar povezujemo predvsem s poslabšanjem epidemičnih razmer in ostrejšimi zaščitnimi ukrepi ter nadaljnjimi težavami in omejitvami v proizvodnji.«

Kar zadeva pričakovanja glede gospodarske rasti za naslednje leto, ki jih še naprej spremlja velika negotovost, pa na Umarju ostajajo v okvirih jesenske napovedi, ko so napovedali 4,7-odstotno rast BDP. Tveganja za uresničitev te napovedi »so z vidika zdravstvenih razmer in ozkih grl pretežno negativna, nekaj pa je tudi možnosti za višjo rast od napovedane jeseni.«

Inflacija bo višja še nekaj mesecev

Inflacija bo letos in tudi prihodnje leto višja od napovedane jeseni, predvsem meri zaradi visokih rasti cen energentov v zadnjih mesecih in motenj v dobavnih verigah, izpostavljajo na Umarju. Stopnja inflacije je pri nas prejšnji mesec dosegla 4,6 odstotka, zelo verjetno bo medletno prek 4-odstotna tudi decembra, v povprečju leta pa naj bi bila dvoodstotna in višja od jesenske napovedi (1,4 odstotka) Višja inflacija naj bi vztrajala vsaj še nekaj mesecev, zato bi tudi povprečna inflacija v letu 2022 lahko presegla tri odstotke, kar je za odstotno točko več od jesenske napovedi, še ocenjuje Umar.