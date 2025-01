Umetna inteligenca bo tudi zgodba letošnjega leta

Lansko leto je bilo eno najuspešnejših za kapitalske trge, posebej je izstopal segment delnic ameriških podjetij, ki je dobil še dodaten zagon po izvolitvi Donalda Trumpa za novega predsednika ZDA. Kot so pojasnili v Triglav Skladih udeležencem njihove investicijske konference, so največji prispevek k rasti dali ameriški tehnološki velikani, ki se ukvarjajo z razvojem na področju umetne inteligence.

Tudi evropski delniški trgi leto zaključili pozitivno, so pa gospodarsko rast na stari celini upočasnjevali visoki stroški energije, povečana regulacija, šibak izvoz ter vse večji strukturni zaostanek za ameriškim gospodarstvom. Na trgih v razvoju so izstopale delnice indijskih in tajvanskih podjetij, ki so rasle nadpovprečno. Na trgu dolžniških vrednostnih papirjev je bila rast najbolj izrazita pri državnih obveznicah držav evroobmočja, kot sta Italija in Španija, ter pri državnih in podjetniških obveznicah s krajšo ročnostjo.

Gospodarstvo tudi v letošnjem letu ostaja odporno in ohranja moč, »glede naložb smo lahko optimistični,« je dejal Roman Zidarn, specialist področja analiz v Triglav Skladih. Dobički podjetij rastejo in bodo še naprej poganjali tečaje. Predsednik uprave družbe Benjamin Jošar je opozoril na nov mandat Donalda Trumpa v beli hiši, ki bo prinesel spremembe na različnih področjih tudi na globalni ravni. Naložbene aktivnosti Triglava Skladov, ki naložbe v precejšnji meri usmerjajo prav na ta trg, se ne bodo veliko spremenile, kajti ameriško gospodarstvo je daleč najbolj inovativno na svetu.

Tamkajšnja podjetja največ vlagajo v raziskave in razvoj. Polovico vseh sredstev, ki se globalno namenijo za to področje, investira 2500 podjetij, pri čemer imajo podjetja iz ZDA več kot 40-odstotni delež, je poudaril Zidarn. Andrej Petek, član uprave Triglav Skladov je predstavil tematsko investiranje. »S to strategijo, ki temelji na iskanju dolgoročno vzdržne rasti, se osredotočamo na določene tematike ali trende, ki temeljijo na globalnih gospodarskih, socialnih ali družbenih spremembah. To presega regijske ali panožne omejitve, ampak iščemo podjetja, ki so povezana z neko temo,« je pojasnil.

Kot posebej perspektivna področja izpostavljajo tehnologije prihodnosti, okolje ter zdravje in dobro počutje. »Trajnost je za nas strateška nujnost, da lahko naše portfelje naredimo bolj odporne na vsa tveganja, ki dolgoročno prihajajo,« je dejal Jošar.

UI je bila zgodba preteklega leta, in ta bo krojila tudi letošnje leto. Kot je poudaril Alexandr Gutirea, direktor področja analiz, to zajema celo verigo proizvodnje, od pridobivanja surovin za polprevodnike ter podjetij za proizvodnjo strojev za izdelavo polprevodnikov naprej. Pomembne tematike letošnjega leta bodo po njegovih besedah tudi okoljska problematika vključno z razvojem rešitev za prilagajanje na okoljske spremembe, področje zdravstva ter poslovne strategije 5.0 in ne nazadnje, iskanje rešitev za implementacijo tehnologije ob hkratnem vključevanju človeka.