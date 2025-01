Finančno opismenjevanje bi bilo predmet v šoli

Ministrstvo za finance je vladi prejšnji teden poslalo v obravnavo predlog novega nacionalnega programa finančnega opismenjevanja (NPFO), ki naj bi ga vlada potrdila še ta mesec, pričakuje finančni minister Klemen Boštjančič. Namen progama je ozaveščanje prebivalstva za poučeno in racionalno odločanje o svojih osebnih financah ter investicijah.

Osnovno znanje o vodenju osebnih in družinskih financ zagotavlja, da posameznik pozna različne finančne produkte, da finančne odločitve sprejema odgovorno, s premislekom in na dolgi rok, da se zaveda prednosti in slabosti ter posledic, ki jih določena odločitev lahko prinese.

»To so osnovna znanja, ki jih potrebujemo vse življenje, čeprav se morda tega ne zavedamo. Zato mora biti posameznik nujno opremljen z njimi, a zaznavamo veliko pomanjkanje. Želimo, da bi ljudje diverzificirali svoje prihranke,« je v prvem od serije podkastov, ki jih finančno ministrstvo pripravlja ob robu sprejemanja NPFO, poudaril Boštjančič.

Razporeditev prihrankov med finančnimi produkti je eden od pomembnih kazalnikov finančne pismenosti. Slovenska gospodinjstva imajo v bančnih depozitih zdaj že 27,5 milijarde evrov. Zato Slovence velikokrat označujemo kot konservativne varčevalce, a kot je spomnil minister, smo po drugi strani med narodi, ki največ vlagajo v kriptosredstva, ki veljajo za izrazito špekulativen instrument. »To je dokaz neznanja, kaj vse kapitalski trg ponuja,« je poudaril in dodal, da se hkrati s prizadevanji za boljšo ozaveščenost prebivalstva in tudi podjetnikov širi nabor zanimivih finančnih produktov.

Te dni se je končala javna obravnava novega zakona o individualnih finančnih računih, namen katerega je spodbuditi in poenostaviti dolgoročno varčevanje prebivalstva v finančnih instrumentih.

Pomanjkljiva finančna pismenost sicer ni izziv samo v Sloveniji. Z različnimi ukrepi in pobudami si za izboljšanje stanja na ravni EU prizadevajo v Bruslju, priporočila že dalj časa izdaja OECD. »Želimo, da se bodo ljudje zavedeli priložnosti, ki se jih danes ne, na drugi strani pa tudi tveganj posameznega finančnega produkta. Torej želimo, da so poučeni in tako sprejemajo odločitve, ki so ključne za vsakega posameznika,« je dejal Boštjančič.

Merjenje učinkov

Kot NPFO še opredeljuje pomen finančne pismenosti, so finančno pismeni državljani praviloma tudi manj dovzetni za prevare in zlorabe, bolje so pripravljeni na nepredvidene dogodke in imajo boljše možnosti za dosego finančnih ciljev. Prispevajo tudi k stabilnejšemu finančnemu in javnofinančnemu sistemu, razumejo pomen varčevanja, naložb in zavarovanja in redkeje potrebujejo socialno pomoč. Izboljšanje finančne pismenosti je ključno za doseganje ciljev, zastavljenih v strategiji razvoja Slovenije 2030, načrtu za okrevanje in odpornost ter strategiji razvoja trga kapitala v Sloveniji za obdobje 2023–2030.

Strategija finančnega opismenjevanja zajema vse državljane, ne glede na starost ali izkušnje z ravnanjem s financami, tudi segment malih in srednjih podjetij. Med cilji je uvrstitev teh vsebin v osnovnošolske in srednješolske programe kot samostojni predmet. Predvideva tudi določitev kazalnikov, s katerimi bi merili uspešnost programov, ki bodo pripravljeni za posamezno ciljno skupino.

»Pomembno je, da so cilji merljivi in da bo jasna tudi časovnica, do kdaj morajo biti doseženi. Ključen za to bo novoustanovljeni organ, svet za finančno opismenjevanje, ki bo vse to določal, spremljal in poročal vladi o rezultatih,« je povedal Klemen Boštjančič.