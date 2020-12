Kdo je koga bolj okrog prinesel

V nadaljevanju preberite:

Privatizacija slovenskih podjetij – že nastajanje zakonskih podlag zanjo, ki so, tako kot veliko drugih velikih sprememb, mukoma nastajale na začetku devetdesetih letih v Sloveniji – ni bil projekt, ki bi trajal nekaj mesecev. Trajal je več let. In medtem ko se je neposredno in posredno privatizacija že dogajala po zvezni zakonodaji (tako imenovani Markovićev zakon), so se velike privatizacijske razprave, od strokovnih do političnih in drugih interesnih, vrtele tri leta. Slovenski privatizacijski zakon je bil končno sprejet konec leta 1992.