UniCredit Banka Slovenija s popolnjenim vodstvom

Banka Slovenije in Evropska centralna banka sta podali svoje soglasje na imenovanja treh članov vodstva UniCredit Banke Slovenija, in sicer je Lorenzo Ramajola dobil soglasje za predsednika uprave, Mojca Kovač za članico uprave z odgovornostjo za divizijo poslovanje s prebivalstvom in malimi podjetji in Tsvetelin Minchev za člana uprave za divizijo globalne bančne storitve, so sporočili iz banke.



Upravo UniCredit Banke Slovenija tako po novem sestavlja šest članov uprave in predsednik. Poleg zgoraj navedenih še Nevena Nikše (finance), Ivanka Prezhdarova (upravljanje s tveganji), Ronald Sudić (upravljanje s človeškimi viri) in Alessandro Pontoglio (poslovanje s podjetji in investicijsko bančništvo).



Lorenzo Ramajola se je skupini UniCredit pridružil leta 2004. Od leta 2015 je bil član uprave Zagrebačke banke, zadolžen za področje financ.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: