UniCredit pri nas naj bi se spremenil v podružnico

V UniCredit Banki Slovenija so začeli analizo potencialne čezmejne združitve z UniCredit Bank Austria AG in preobrazbe v njeno podružnico. Analiza bo končana v tretjem četrtletju 2023, njen cilj pa je določiti nov in enostavnejši model delovanja, da bi lahko ponudili še boljše storitve vsem našim strankam v obeh državah. Njen pričakovani rezultat je priprava podrobnega načrta združitve, ki bo podan v odobritev pristojnim nadzornim organom in regulatorjem, so sporočili iz banke, kjer še zagotavljajo, da bo v vmesnem obdobju poslovanje strank z banko ostalo nespremenjeno.

Skupina UniCredit v Sloveniji bo sicer še naprej delovala pod blagovno znamko UniCredit Bank. Kot zagotavljajo iz banke, je Slovenija pomemben del načrtovane rasti skupine v Srednji Evropi, nadaljnji razvoj priložnosti te regije pa je ključni steber izvajanja njihove strategije UniCredit Unlocked. V tej luči so tudi analizirali različne scenarije, s katerimi bi sprostili svoj potencial v Sloveniji.