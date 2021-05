United Group: V Sloveniji ni mogoče izvesti neodvisnega razpisa

Vpletenost politike

V United Group so zaustavitev postopka prodaje družbe TS Media, za katero so se potegovali, označili za slabo novico za vse tuje investitorje ter še slabšo za Slovenijo. Naša ponudba je bila zelo dobra in očitno je, da v Sloveniji ni mogoče izvesti neodvisnega in poštenega razpisa,« je poudarila izvršna direktorica skupineKot je Boklagova še zapisala v današnjem sporočilu za javnost, odločitev o zaustavitvi postopka prodaje družbe TS Media ne vpliva na načrte United Group, ki bo v Slovenijo kmalu zagnal medijski portal N1.Ta bo, kot je dodala, ekskluzivni partner televizijske mreže CNN v tem delu Evrope. »Prihod novega informativnega portala bo zagotovil neodvisno poročanje brez vpliva na uredniško politiko, saj bodo novinarji delali izključno za svoje bralce brez parcialnih interesov,« je poudarila Boklagova.Nadzorni svet Telekoma Slovenije je v sredo soglašal z ustavitvijo prodaje 100-odstotnega lastniškega deleža družbe TS Media, ki je med drugim lastnica in upravljalka portalov Siol.net, Najdi.si in Bizi.si.Predsednik uprave Telekoma Slovenije Cvetko Sršen je za TV Slovenija povedal, da vsi vidiki tveganj niso bili upoštevani in da so nova strokovna mnenja pokazala, da je za TS Media kar veliko priložnosti na trgu. Nadzorni svet in uprava sta tako presodila, da tveganja v primeru prodaje pretehtajo.Prodajne postopke za družbo TS Media, ki je nastala leta 2011 iz družbe Najdi s ciljem postati eden vodilnih akterjev na področju digitalnih medijev in razvoja digitalnih nosilcev v državi, je Telekom začel lani jeseni. Pri tem je želel prednostno najti kupca za celotno premoženje družbe, ki ima poleg naštetih portalov v lasti še blagovne znamke Telefonski imenik Slovenije, Zunanji digitalni zasloni, 1188, Dajmedol in AdSolution.TS Media je sprva izdajala tudi televizijo Planet TV, ki pa jo je Telekom Slovenija po ne ravno uspeli epizodi partnerstva z grško medijsko multinacionalko Antenna Group lani za pet milijonov evrov prodal madžarski medijski družbi TV2 media.Prav ta je bila po pisanju medijev v igri tudi za TS Media, ob tem pa tudi medijsko-telekomunikacijska skupina United Group. Slednja ima med drugim v lasti telekomunikacijskega operaterja Telemach.Spletni portal Necenzurirano je pred časom na podlagi neuradnih informacij poročal, da je najugodnejšo ponudbo oddal prav United Group. Ta naj bi za TS Media ponujal pet milijonov evrov, kar naj bi za nekaj več kot tri milijone evrov presegalo ponudbo TV2 media. Zadnja pa naj bi bila po pisanju portala želeni kupec največje vladne stranke SDS.Sršen je sicer zanikal, da bi šlo za politično odločitev zaradi pomena portala Siol.net. Kot je dejal, v dveh mesecih, odkar vodi Telekom Slovenije, ni bilo niti enega klica, čeprav se govori o političnih pritiskih glede tega, kako naj Siol.net deluje in piše.