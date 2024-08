Upokojenim strankam SKB ni treba obveščati Zpiza

Upokojencem, ki so komitenti SKB banke, zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) ni treba posebej obveščati o spremembi številke računa ob združevanju SKB in Nove KBM v OTP banko. Kot so sporočili iz zavoda, so se tako dogovorili z NKBM, saj bodo stranke SKB s 1. septembrom dobile nove številke bančnih računov. Kot kaže, bo banka obvestila tudi nekatere druge deležnike, kot so delodajalci.

»Zavod bo z banko za uživalce pokojninskih in invalidskih prejemkov vse spremembe bančnih računov izvedel z elektronsko izmenjavo podatkov. Zato poziva vse uživalce, naj sami ne pošiljajo zahtevkov za spremembo računov zavodu,« so sporočili. Opozarjajo pa, da če je uživalec prejemkov pri zavodu na novo odprl račun pri kateri drugi banki, mora to spremembo sam sporočiti zavodu.

Kot smo poročali, bo novo številko dobilo skoraj 200.000 pravnih in fizičnih oseb, ki so stranke SKB banke. Sprva je kazalo, da bodo morali za obveščanje o spremembah vse storiti sami, zdaj pa se je banki, kot kaže, le uspelo dogovoriti, da bo določene deležnike obvestila sama.

Nova številka s 1. septembrom

Nova številka bančnega računa za komitente SKB banke bo aktivna od 1. septembra, stara pa najmanj do konca novembra 2024 in bodo vsi morebitni prilivi nanjo preusmerjeni na novo številko OTP transakcijskega računa. »Banka bo poskrbela za posredovanje informacij o novi številki računa nekdanjih komitentov SKB banke vsem izplačevalcem dohodkov (plač, pokojnin, socialnih transferjev itd.), ki jih danes komitenti SKB banke redno prejemajo. Komitentom, ki prejemajo občasne dohodke ali so zaposleni pri manjšem delodajalcu, pa svetujemo, da informacijo o novi številki računa izplačevalcu posredujejo sami,« so strankam svetovali v banki. Zagotovili so še, da bodo poskrbeli tudi za posredovanje informacij o novih računih prejemnikom nakazil, ki izvajajo direktne obremenitve SEPA ​(SDD) ali izdajajo e-račune strankam nekdanje SKB banke.

Tudi Finančna uprava RS (Furs) opozarja, da stranke zaradi združitve bank do nje nimajo nobenih obveznosti. »Banke bodo namreč same poskrbele za posredovanje novih številk plačilnih računov v register transakcijskih računov, ki ga upravlja Ajpes. Finančna uprava bo nato prejela te podatke neposredno iz omenjenega registra, kar pomeni, da je komitentom ni treba samostojno obveščati o spremembah,« dodajajo.

Pravna in operativna združitev

Obe banki sta se pravno že združili 22. avgusta in že delujeta pod skupnim imenom OTP. Operativna združitev in s tem tehnična migracija ter prenos bančnih računov komitentov SKB banke na informacijski sistem OTP banke pa so predvideni med 30. avgustom in 2. septembrom 2024. Komitenti Nove KBM bodo po združitvi ohranili isto številko bančnega računa. Prav tako bodo lahko uporabljali svojo obstoječo debetno kartico do izteka veljavnosti, ko bodo prejeli novo debetno kartico OTP banke.