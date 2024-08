Nova KBM in SKB združeni v OTP banko

Nova KBM in SKB banka sta danes uspešno zaključili pravno združitev. Z njuno združitvijo je v državi nastala nova bančna skupina – OTP skupina Slovenija. Tehnična migracija ter prenos bančnih računov komitentov SKB banke na informacijski sistem OTP banke je predviden med 30. avgustom in 2. septembrom.

S pravno združitvijo je vse obveznosti in pravice SKB banke prevzela NKBM. Nova banka se bo predvidoma od jutri imenovala OTP banka, sedež pa bo na Slovenski cesti v Ljubljani. OTP banka želi ohraniti največji tržni delež kreditov in depozitov v Sloveniji in bo druga največja tuja podružnica mednarodne skupine OTP, so sporočili iz te banke. V Sloveniji ima okoli 2500 zaposlenih.

V preteklih mesecih so bili komitenti obveščeni o načrtovanih spremembah, med drugim o prenosu bančnih računov SKB banke na nove račune OTP banke, izdaji novih debetnih kartic OTP banke komitentom SKB banke in njihovem prehodu na novo digitalno banko. Zaradi tehničnega prenosa računov med 30. avgustom in 2. septembrom bodo takrat nekatere bančne storitve začasno nedostopne. Nova številka bančnega računa za komitente SKB banke bo aktivna od 1. septembra. Najmanj do konca novembra letos bodo vsi morebitni prilivi na staro številko transakcijskega računa SKB banke preusmerjeni na novo številko transakcijskega računa pri OTP.

Banka bo poskrbela za posredovanje informacij o novi številki računa nekdanjih komitentov SKB banke vsem izplačevalcem dohodkov (plač, pokojnin, socialnih transferjev itd.), ki jih danes komitenti SKB banke redno prejemajo. Komitentom, ki prejemajo občasne dohodke, in tistim, ki so zaposleni pri manjšem delodajalcu, v banki svetujejo, da informacijo o novi številki računa izplačevalcu posredujejo sami.

»Poleg tega bomo poskrbeli za posredovanje informacij o novih računih prejemnikom nakazil, ki izvajajo SEPA direktne obremenitve (SDD) ali izdajajo e-račune strankam nekdanje SKB banke,« so še sporočili.

Komitenti Nove KBM po združitvi ohranjajo nespremenjeno številko bančnega računa. Prav tako bodo lahko uporabljali svojo obstoječo debetno kartico do izteka veljavnosti, ko bodo prejeli novo debetno kartico OTP banke.

Gre za največjo združitev bank v zgodovini Slovenije, je združitev pospremil John Denhof, predsednik uprave OTP banke: »Stranke bodo imele dostop do največje fizične mreže poslovalnic v Sloveniji, najboljših produktov in storitev ter do najbolje ocenjene digitalne bančne platforme.«