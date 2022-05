Uprava NLB odslej šestčlanska

»Po prejemu vseh potrebnih soglasij za nedavno imenovano trojko je Uprava NLB s šestimi člani naposled kompletna. Hedvika Usenik, Antonio Argir in Andrej Lasič, vsi trije prihajajo iz NLB d.d. ali NLB Skupine ter imajo bogate izkušnje in dokazano sposobnost ustvarjanja dodane vrednosti na svoji karierni poti doslej, so se pridružili Upravi NLB,« so sporočili iz NLB. Novi člani so se pridružili predsedniku uprave NLB Blažu Brodnjaku in članoma Andreasu Burkhardtu in Archibaldu Kremserju. Dodajmo, da je v trenutni sestavi uprave prvič zastopana ženska.

NLB je potrebovala okrepitev, saj je s prevzemom srbske Komercijalne banke postala največja skupina v Jugovzhodni Evropi. Pred dnevi so operativno združili svoji banki v Srbiji. Letos so v skupino dodali Sberbank Slovenija in začel postopke za integracijo v NLB. Začasno so jo poimenovali N banka.