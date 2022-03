Sberbank v Sloveniji po novem N Banka

NLB je v začetku tedna po skrajšanjem postopku postala lastnica Sberbank Slovenija, kupila jo je za 5,1 milijona evrov od regulatorja. Zdaj bodo sklicali skupščino in jo preimenovali v N Banko. Ideja je narediti čim hitrejši odmik od imena, ki ima negativen prizvok. Podobno smo videli že po tem, ko je NKBM kupila Raiffeisen Slovenija. To so preimenovali v KBS.

Andrej Krajner, direktor Komuniciranja NLB Skupine: »Kreativne in grafične podlage smo že pripravili, vendar so tu uradni postopki tisti, ki jih moramo natančno upoštevati. Takoj ko bomo sklicali skupščino, bomo ime Sberbank lahko tudi uradno spremenili. Prej zeleno obarvana banka se bo predvidoma imenovala N Banka, njena uradna barva pa bo po novem modra. Ime bomo sicer uporabljali začasno, do integracije današnje Sberbank, d. d., Slovenija v NLB, d. d. Takšni postopki navadno trajajo kako leto.«

Stanje v Sberbank je normalizirano, smo izvedeli. Stranke opravljajo tekoče posle nemoteno, gneče ni.

Ime bodo zamenjali tudi Hrvati

Hrvaška poštna banka je kupila hrvaško vejo Sberbank. Tudi v sosednji državi so se odločili za zamenjavo imena, Sberbank se bo imenovala Nova hrvatska banka. V Srbiji se bo Sberbank spojila z AIK, zato preimenovanje ne bo potrebno.