Uspešen prvi polčas 2024

V prvi polovici leta 2024 je globalni trg doživel močno okrevanje. Bloomberg World Index se je dvignil za 14 odstotkov, kar je posledica ponovnega vzpona proizvodnje in trgovine, zlasti v območju z evrom in Združenem kraljestvu. Ti dve gospodarstvi sta po blagih recesijah v letu 2023 začeli ponovno rasti.

Poleg tega so podjetja, povezana z umetno inteligenco, kot so Nvidia, Microsoft in Google, dosegla izjemno rast. Ta podjetja so vodilna na področju tehnoloških inovacij in so znatno prispevala k rasti trga. Posledično je najvišji donos imel sektor informacijske tehnologije z 41 odstotki, sledil mu je komunikacijski sektor za 26 odstotkov ter industrijski in zdravstveni s 14-odstotnim donosom.

Kljub temu se v drugi polovici leta pričakuje povečana volatilnost trga zaradi razhajanj v politikah centralnih bank, geopolitičnih napetosti in volilnih izidov.

V ZDA je gospodarska rast ostala trdna kljub višjim obrestnim meram, z napovedanim upočasnjevanjem v drugi polovici leta. Pričakuje se, da bo inflacija še naprej upadala, pri čemer bo Federal Reserve verjetno začel zniževati obrestne mere v tretjem četrtletju. To rahljanje monetarne politike bo podprlo nadaljnjo stabilizacijo gospodarstva, kar bo močno podpiralo delniške trge.

Trgi v razvoju, zlasti v Aziji, kažejo močne perspektive rasti. Indija naj bi leta 2024 rasla za več kot šest odstotkov, na račun močnega domačega povpraševanja in naložb, medtem ko ima Kitajska, kljub fiskalnim spodbudam, počasnejšo rast.

V preostanku leta 2024 se vlagateljem svetuje, naj se osredotočijo na kakovostne državne in korporativne obveznice. Poleg tega bo pričakovano rahljanje monetarnih politik v razvitih trgih prineslo priložnosti v delnicah, zlasti pri najbolj dobičkonosnih podjetjih in tudi pri manjših, katerih delnice ostajajo podcenjene.

Letos se SBITOP ponaša z 28-odstotno rastjo, če vključimo še izplačilo dividend, kar je precej izstopajoče v primerjavi z manj izrazito rastjo drugih svetovnih trgov, kot so Nasdaq in S&P 500 z okoli 16 in 18 odstotki (merjeno v evrih), ter nemškim DAX s 15 odstotki. Delnice NLB so letos, vključujoč prvo letošnje izplačilo dividende, delničarjem prinesle 53,6-odstotni donos. Rasti kljub količniku P/E delnic NLB ostaja krepko pod 5.

Na splošno je prva polovica leta 2024 pokazala močno okrevanje in rast, vendar se v drugi polovici pričakuje več volatilnosti in selektivnih priložnosti za vlagatelje. Ključno bo spremljanje politik centralnih bank, geopolitičnih dogodkov in sektorskih trendov za uspešno navigacijo po trgu. Poleg teh makroekonomskih dejavnikov bo za vlagatelje pomembno tudi spremljanje tehnoloških inovacij, zlasti na področjih umetne inteligence, zelene energije in biotehnologije. Podjetja, ki uspešno uvajajo napredne tehnologije in trajnostne prakse, bodo verjetno še naprej imela nadpovprečno rast.

Avtor je lastnik delnic NLB.