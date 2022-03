Ustavitev plinifikacije bi potopila Energetiko

V Evropi se zaradi vojne v Ukrajini vrstijo pobude za embargo na ruski plin, tudi iz slovenske vlade, vendar enotnosti med državami ni. Energetski svetovalec Janez Kopač je pozval ljubljanskega župana Zorana Jankovića, naj ustavi projekt plinsko-parne enote v Termoelektrarni toplarni Ljubljana (Te-tol). V Energetiki Ljubljana menijo, da bi to ogrozilo družbo in ogrevanje uporabnikov. Stroka pa meni, da je iskanje alternative ruskemu plinu težavno in tudi dolgotrajno, preprostih rešitev prek noči v energetiki ni.