Ustavno sodišče jutri odloča o zakonu o frankih

Banka Slovenije je na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih, so sporočili iz centralne banke. Pobudo za oceno ustavnosti zakona s predlogom za začasno zadržanje so že pred dobrim tednom dni vložile banke. Ustavno sodišče naj bi po napovedih o zadržanju zakona odločalo jutri.

STAklub Slovenske tiskovne agencije pripravlja okroglo mizo z naslovom Makroekonomski obeti, predvidljivost in stabilnost poslovnega okolja v Sloveniji – kakšno tveganje predstavlja zakon o ureditvi problematike posojil v švicarskih frankih? V pogovoru bodo sodelovali: dr. Marko Pahor, Ekonomska fakulteta UL, dr. Rajko Pirnat, Pravna fakulteta UL, in Maša Kramar, Odvetniška pisarna Senica.

Spomnimo, zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih je začel veljati 26. februarja. Po zakonu morajo banke v posojila v frankih, sklenjena med 28. junijem 2004 in 31. decembrom 2010, vključiti valutno kapico ne glede na stanje kredita. Ta se aktivira, ko znesek preostanka kredita zaradi spremembe menjalnega tečaja za več kot deset odstotkov odstopa od zneska preostanka kredita, izračunanega po tečaju na dan črpanja kredita, ali ko višina anuitete zaradi spremembe tečaja za več kot deset odstotkov odstopa od vrednosti anuitete, izračunane po tečaju na dan črpanja kredita. Kot smo poročali, bo takšen izračun tehnično zelo zahteven. Banke sicer menijo, da je neizvršljiv.

Opozorila o posledicah

Banke zakonu nasprotujejo in so na ustavno sodišče že vložile pobudo za oceno njegove ustavnosti s predlogom za začasno zadržanje njegovega izvrševanja. Zakon retroaktivno posega v zakonito sklenjene pogodbene odnose in lahko povzroči precedens za druga pogodbena razmerja, negira odločitve sodišč, saj je bilo od 250 tožb v polovici primerov že odločeno. Je ekonomsko in socialno neupravičen ter ogroža finančno stabilnost bančnega sistema, so poudarili v Združenju bank Slovenije.

Nekdanji guverner Mitja Gaspari je v intervjuju za Delo med drugim povedal: »Zakon o zadolževanju v švicarskih frankih bi lahko imel nezaželene dodatne negativne posledice, ki jih vlada in parlament nista predvidela. Povzročil bi lahko povečano oceno tveganja države kot take – in s tem dodaten pritisk na maržo, ki jo Slovenija plačuje na zadolževanje v tujini.«