V Avstrijo bi namesto hlodov izvažali lesene hiše

V nadaljevanju preberite:

Proizvajalec montažnih objektov Lumar se povezuje z družbo iQwood, proizvajalcem konstrukcij lesenih hiš. Družbi začenjata strateško partnerstvo, ki omogoča povezovanje celotne slovenske lesnopredelovalne industrije – od hloda do hiše. Načrtujeta rast proizvodnje in ustvarjanje visoke dodane vrednosti doma. Kakšne so značilnosti lesenih sten iQwood? Kakšni so načrti Lumarja in iQwodda? Kje vidijo trg in kaj pozivajo javne naročnike? Kaj to povezovanje pomeni za slovensko lesnopredelovalno verigo?