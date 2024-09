V avtomobilski industriji bodo odpuščali

V nadaljevanju preberite:

Napoved odpuščanja nemškega velikana Volkswagen kaže, da se začenja proces prestrukturiranja evropske avtomobilske industrije, ki se napoveduje že najmanj tri leta, a so ga avtomobilisti delno zamikali. Avtomobilisti so vse bolj črnogledi v napovedih. Po podatkih nemškega inštituta Ifo se je razpoloženje v avtomobilski panogi avgusta še poslabšalo. Povrhu vsega je več kot četrtino manjša v Nemčiji tudi avgustovska prodaja avtomobilov. In čeprav je medletni zdrs posledica lanskih enkratnih učinkov, zmanjšanje števila naročil kaže, da je odlašanja s prestrukturiranjem konec.

Kakšno bo to prestrukturiranje? Koliko delovnih mest bo ukinjenih? Zakaj bo prišlo do ukinjanja delovnih mest in zapiranja tovarn? Kako bo to vplivalo na slovensko avtomoblisko industrijo?