Nemško gospodarstvo se bo verjetno skrčilo tudi letos

Nemško gospodarstvo se bo letos verjetno ponovno skrčilo, po tem, ko je upadlo že lani, v jesenski gospodarski napovedi poudarja inštitut za svetovno ekonomijo (IFW) iz Kiela. Analitiki ugotavljajo, da se pozitivna pričakovanja iz sredine leta niso uresničila, zato so precej znižali svoje napovedi. Namesto rasti za letos pričakujejo padec realnega bruto domačega proizvoda za 0,1 odstotne točke, pa tudi za prihodnje leto so predvideli zelo šibko, le 0,5-odstotno gospodarsko rast.

»Signali okrevanja, ki so jih pokazali zgodnji kazalniki, so nato razočarali,« je nove projekcije komentiral vodja napovedi na inštitutu Stefan Kooths. »Medtem ko so javne storitve naraščale, je večina zasebnih dejavnosti poslovala slabo. Nemško gospodarstvo na splošno v prihodnje drvi v anemično okrevanje, deloma tudi zato, ker gospodarska politika ni sposobna postaviti zanesljive smeri.«

Na vse bolj skromne letošnje obete vpliva tudi šibka zasebna potrošnja (večja le za 0,4 odstotka), saj nemška gospodinjstva previdno trošijo kljub rasti realnih dohodkov. Vse globlje v recesijo pa drsita industrija in gradbeništvo, kjer naj bi se obseg zmanjšal 2,7 oziroma 4,3 odstotka. Zaradi velikih negotovosti v gospodarski politiki trpijo tudi investicije, naložbe v opremo bodo verjetno padle za 7,2 odstotka, ocenjujejo analitiki.

Kriza je vse bolj strukturne narave

»Nemško gospodarstvo je vse bolj v krizi, ki ni le gospodarske, temveč tudi strukturne narave,« ocenjuje tudi predsednik kielskega inštituta Moritz Schularick. »Vladni proračunski rezi predstavljajo dodatno obremenitev, preobrat v obrestnih merah ECB pa je za Nemčijo prišel prepozno. Poleg tega se stare industrije že predolgo upirajo spremembam, razprava o azilu pa zastruplja dialog o ekonomsko potrebnem zaposlovanju kvalificiranih delavcev iz tujine. Dokler bo tako, bo naš potencial rasti vedno manjši.«

V prihodnjih dveh letih naj bi k šibkemu okrevanju nemškega gospodarstva prispevali višji realni dohodek gospodinjstev, zvišano povpraševanje iz tujine, pa tudi cenejši denar. Po pričakovanjih naj bi ECB do prihodnjega septembra znižala svoje obrestne mere na 2,25 odstotka.

Kielski analitiki so sicer bolj optimistični glede svetovnega gospodarstva, za letos in prihodnji dve leti pričakuje njegovo rast v višini dobrih treh odstotkov. To pa po drugi strani pomeni, da bo nemški izvoz (leta 2025 naj bi se povečal le za 1,2, v 2026 pa za 2,5 odstotka) v predvidenem obdobju opazno zaostajal za globalno dinamiko.

Umar v kratkem z jesensko napovedjo

Vse slabši obeti za Nemčijo že vplivajo na gospodarske predpostavke in pričakovanja v njenih partnericah. Že v kratkem bo svojo novo, jesensko gospodarsko napoved za Slovenijo pripravil tudi Umar.