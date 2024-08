V Boxmarku do konca leta ob zaposlitev 120 delavcev

V kidričevskem proizvajalcu usnjenih prevlek za avtomobilsko in letalsko industrijo Boxmark Leather bo zaradi zmanjšanja naročil do konca leta zaposlitev predvidoma izgubilo približno 120 delavcev, je poročal Radio Slovenija.

Za odpuščene naj bi se po oceni zavoda za zaposlovanje v lokalnem okolju našle nove zaposlitvene priložnosti. Do oktobra naj bi po poročanju nacionalnega radia odpustili 60 zaposlenih, nato pa do novega leta še dodatnih 60.

Do 25 odstotkov manj naročil

Podjetje, ki je sicer leto 2023 sklenilo uspešno in je ob več kot 10-odstotni rasti prihodkov na 67,6 milijona evrov ustvarilo 2,1 milijona evrov čistega dobička, je še v začetku leta uspešno pridobivalo nove posle in celo zaposlovalo, pred poletjem pa so se naročila zmanjšala za do 25 odstotkov, so pojasnili na Radiu Slovenija.

Vodja ptujskega zavoda za zaposlovanje Tomaž Žirovnik jim je povedal, da bi lahko večina odpuščenih kmalu našla novo zaposlitev. Nekaj podjetij je namreč že izrazilo pripravljenost zaposliti te delavce.

»V glavnem gre za delavke, nekaj podjetij se zanima, eno od večjih ptujskih podjetij iz živilske panoge je zelo zainteresirano, tu je tudi socialno varstvo, ki v zadnjih mesecih ali pa že celo zadnje leto nujno potrebuje delavce, ki so se seveda pripravljeni nekako prilagoditi,« je za radio dejal Žirovnik.

Proizvodnjo preselili na Hrvaško in v Bosno in Hercegovino

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2023 glede na podatke iz letnega poročila za lani znašalo 468. Delovno razmerje je v 2023 prenehalo 52 osebam, ker so se upokojile ali pa so bile tik pred upokojitvijo.

Na vrhuncu je bilo konec leta 2015 v Boxmarku zaposlenih 2057 delavcev, na koncu predkoronskega 2019 jih je bilo še 1450, leta 2020 pa je število strmoglavilo na 659. Od tedaj se dodatno znižuje in po poročanju Radia Slovenija je cilj 380 zaposlenih.

Serijsko proizvodnjo so namreč, tako Radio Slovenija, preselili na Hrvaško ter v Bosno in Hercegovino, razlog za to pa naj bi bila naraščajoča minimalna plača v Sloveniji.