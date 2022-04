V Celju zadovoljni z obiskom industrijskega sejma

Danes se bo končal Mednarodni industrijski sejem, ki poteka v Celju od 5. aprila. Izvršni direktor Celjskega sejma Robert Otorepec je dejal, da so glede na situacijo z obiskom zelo zadovoljni, na industrijskem sejmu bodo namreč danes presegli število 11.000 obiskovalcev.

»Takšno obiskanost sejma, ki ga pripravljamo vsaki dve leti, smo imeli leta 2015, 2017, le leta 2019, ki je bilo rekordno, ne bomo presegli.« Dodal je, da so obiskovalci in razstavljavci željni takšnih dogodkov: »Poslov se pač ne da sklepati na daljavo. Res smo ponosni, da smo pridobili 300 razstavljavcev z več kot 800 blagovnimi znamkami. Da so prišli v Celje, smo se precej namučili, saj veliko multinacionalk za letošnje leto sejmov še ni imelo v načrtu,« je povedal Otorepec.

Po prekinitvi zaradi pandemije so se najpomembnejši proizvajalci, nosilci ključnih blagovnih znamk in ponudniki storitev na področju orodjarstva, strojegradnje, industrije plastike, industrijske avtomatizacije, robotike, varjenja in rezanja, materialov in komponent ter naprednih tehnologij vrnili na Mednarodni industrijski sejem v Celju. Ta je največji in najpomembnejši sejem teh dejavnosti v srednji in vzhodni Evropi.

Vsak sejemski dan je bil namenjen posameznemu tematskemu programu, in sicer industrijski avtomatizaciji in optimizaciji proizvodnih procesov; varilstvu; orodjarstvu in industrijskemu vzdrževanju ter industrijski plastiki.

Industrijska avtomatizacija in optimizacija proizvodnih procesov je ključna za globalno konkurenčnost podjetij. »V proizvodnih in storitvenih podjetjih sta ključni naša storilnost in učinkovitost,« je na sejmu poudaril Robert Ojsteršek s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru.

Gregor Umek, vodja delovne skupine na ministrstvu za gospodarstvo, pa je dejal, da na ministrstvu spodbujajo podjetja k digitalnemu zelenemu prehodu: »Zato smo tudi pripravili ta novi paket spodbud v okviru načrta za okrevanje in odpornost, za katerega res upamo, da bo padel na plodna tla in čim bolj koristil gospodarstvu.« Izpostavil je pomembnost, da sledimo hitremu tehnološkemu napredku in vedno novim inovacijam: »Opažamo, da na samem trgu stari igralci odpadajo in prihajajo novi ter da se spreminja celotna ureditev v trgovinskem smislu.« Gospodarstvo pravzaprav doživlja šok za šokom in se mora nenehno prilagajati. Mora biti inovativno, da sploh še ostane konkurenčno, je še dodal.

Gledajo v prihodnje sejme

Otorepec je še dejal, da gledajo že v nadaljevanje sezone. Sredi maja se bo na celjskem sejmišču tri dni predstavljala Slovenska vojska. Predvsem mladim bodo predstavljali različne vojaške poklice, opremo in vojaške tehnike. Od 20. do 22. maja pa bodo pripravili sklop spomladanskih sejmov, ki so jih običajno prirejali v marcu, zdaj so se umaknili industrijskemu sejmu. Sejem Flora in Altermed so združili pod imenom Green Vita, hkrati pa bodo pripravili tudi Festival kave in Kulinart. Tradicionalni sejem Poroka bodo prenovili in ga kot drugačen dogodek organizirali jeseni.