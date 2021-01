V drugem valu epidemije brez paničnih dvigov gotovine

Manj dvigov, višji zneski

Več nakupov prek spleta

Gotovina je še vedno priljubljena Evropska centralna bankaje poleti 2020 ob porastu skrbi o okužbi preko gotovine in znatnem porastu uporabe kartičnih plačil tekom spomladanskega izbruha epidemije izvedla študijo IMPACT o vplivu epidemije na uporabo gotovine. Rezultati so pokazali, da naj bi aktualna zdravstvena kriza trend upadanja uporabe gotovine nekoliko pospešila. Ugotovljeno je bilo,da so deleži gotovinskihplačil na prodajnih mestih v evroobmočjunižji od običajnih, pri čemer je 40 odstotkov anketirancev dejalo, da uporablja gotovino (mnogo) bolj poredkooziroma redkeje kot pred pandemijo. Destina anketirancev je dejala, da gotovino uporabljajo bolj pogosto ter polovica približno enako kot prej. Prav tako po študiji sodeč prebivalci Slovenijev večini niso bili zaskrbljeni pred okužbami z virusom preko gotovine.

V drugem valu epidemije covida-19 se pri vzorcih uporabe gotovine in plačilnih kartic potrošnikov na prodajnih mestih pretežno ponavljajo vzorci iz prvega vala, le da tokrat ni prišlo do paničnega kopičenja gotovine na zalogo, ugotavljajo v Banki Slovenije.Kot navajajo, so se povečali zneski posamičnih dvigov na bankomatih, ki jih sicer obiskujemo redkeje, uporaba plačilnih kartic se je ob zaprtju dela gospodarstva zmanjšala, povečan pa je delež spletnih nakupov. Izjema je le povpraševanje po gotovini iz previdnostnih motivov, ki se je v prvem valu epidemije močno povečalo, v drugem valu pa smo se potrošniki odzvali bolj umirjeno.»Povpraševanje se ohranja blizu tistega, ki smo ga beležili pred spomladansko razglasitvijo epidemije. Izjema je bil le decembrski predpraznični čas, ko že praviloma beležimo povečano povpraševanje po gotovini, čemur se je lani pridružila še začasna sprostitev nekaterih omejevalnih ukrepov,« opažajo v centralni banki.Njihova analiza še kaže, da se pri dvigih na bankomatih v času drugega vala epidemije prebivalci obnašamo podobno kot v prvem valu. Tako tedensko število dvigov znaša 682.000 tiso, ker je tretjino manj kot v obdobju med epidemijama. So pa zneski višji: povprečni znesek dvignjene gotovine med epidemijama je znašal 134 evrov, v prvem in drugem valu pa okoli 153 evrov.»Zdi se, da bi se plačevanje prebivalstva z gotovino po odpravi vseh omejitvenih ukrepov lahko približalotistemu iz časa pred krizo covid-19. Pri tem velja izpostaviti, da drugega vala epidemije še ni konec in končnih zaključkov glede plačevanja prebivalstva z gotovino ni mogoče dati,« ocenjujejo v Banki Slovenije.Podobno je tudi pri plačevanju s plačilnimi karticami in pri kartičnih transakcijah. Tako število kakor vrednost kartičnih transakcij sta po razglasitvi prve epidemije ob zaprtju dela gospodarstva upadla na približno 474.000 v vrednosti približno 16,8 milijona evrov dnevno, se v poletnih mesecih približala običajni povprečni vrednosti torej na na približno 677.000 transakcij v vrednosti približno 21,7 milijona evrov, v drugem valu pa spet zdrsnila na približno 544.000 transakcij v vrednosti približno 18,5 milijona evrov dnevno. Vendar jeseni vladne omejitve za preprečevanje širjenja virusa niso povzročile najprej izrazitega povečanja in nato upada števila in vrednosti kartičnih transakcij kot v času prve omejitve gibanja: »Navedeno je mogoče pojasniti z manjšim obsegom nakupovanja na zalogo kot v prvem valu epidemije, saj so se ljudje s podobno situacijo v bližnji preteklosti že soočili in se odzvali bolj umirjeno.«Tudi navade spletnih nakupov so se približale tistim iz spomladanskega zaprtja države. V Banki Slovenije ugotavljajo, da se je razmerje med kartičnimi transakcijami na fizičnih prodajnih mestih in kartičnimi transakcijami za nakupe prek spleta v obdobju med 1. junijemin 18. oktobrom postopno vrnilo k razmerju pred 13. marcem. Tako je delež kartičnih transakcij za nakupe prek spleta znašal osem odstotkov po številu in 11 odstotkov po vrednosti vseh kartičnih transakcij, izvedenih skarticami slovenskih izdajateljev.V obeh obdobjih strogih omejevalnih ukrepov pa je opazno občutno povečanje deleža kartičnih transakcij za nakupe prek spleta. Ta se je po številu transakcij v obdobju od 19. oktobra do 31. decembra lani povečal še izraziteje kot spomladi, in sicer po številu na 14 odstotkov, po vrednosti pa na petino vseh kartičnih transakcij, izvedenih s karticami slovenskih izdajateljev. Spoladi sta ta deleža znašala 12 in 16 odstotkov.