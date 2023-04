V energetiki se vnema nov boj za pravo pot naprej

V nadaljevanju preberite:

Veliko je vprašanj, nekaj jih postavlja tudi sedanji naval na sredstva, ki so iz različnih »malh« namenjena obnovljivim virom. Čutiti je novo energijo, saj se dolga leta ni dogajalo nič, Slovenija pa niti ni dosegala svojih zavez za delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije. A to sproža tudi bolj vsebinska vprašanja. Elektroenergetsko omrežje še ni pripravljeno na tak preskok.

V vladi razumejo Eles kot družbo, ki se je dovolj hitro obrnila, sodelovala v več projektih, evropskih in mednarodnih, postavila tudi hranilnike in se digitalizirala. Elektrodistribucijska podjetja, nasprotno, zaostajajo, menijo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. V elektrodistribucijah pa odgovarjajo, da imajo 40.000 kilometrov omrežja, ki ga ni mogoče tako hitro okrepiti. Tudi zato se število zavrnjenih vlog za sončne elektrarne na strehah povečuje.