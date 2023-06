V Evropi izdelamo le tri odstotke potrebnih sončnih celic

V nadaljevanju preberite:

Zanesljiva evropska oskrba z baterijami za električne avtomobile je nujna za elektrifikacijo in zeleno transformacijo panoge, za to pa je potreben tudi dostop do kritičnih surovin, opozarjajo v evropskem združenju avtomobilskih proizvajalcev. Proizvodnja baterij zaostaja za evropskimi potrebami, enako pa velja tudi za druga področja zelenega prehoda, kot sta proizvodnja sončnih celic in toplotnih črpalk. Kaj opozarjajo avtomobilisti? Kakšna je samozadostnost po posameznih čistih tehnologijah?