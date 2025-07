V nadaljevanju preberite:

Na tiskovni konferenci je včeraj direktor in umetniški vodja ­Festivala Ljubljana Darko Brlek z gosti predstavil dogodke tega in prihodnjega festivalskega tedna. Izpostavljeni vrhunci­ so baletni večer Cluster koreografa Edwarda Cluga, večer tanga harmonikarskega kvarteta 4 Bellows 4 Tales, nastop virtuoza flamenko kitare Vicenteja Amiga, ­koncert blues rock kitarista Robbna ­Forda ter večer­ kubanske glasbe z zasedbo EuroCubans.