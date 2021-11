Politika je od prvega dne proti

V družbi Gen-I lahko po zavrnitvi vseh kandidatov za upravo na nedavni skupščini ostanejo brez uprave. Razlog za današnjo konferenco je to, da tako v medijih kot med družbeniki podjetja Gen-I ter njihovimi nadzornimi sveti lahko prepoznajo politično motivirane posege, s katerimi se odločevalci, ki imajo za to zakonite pristojnosti, pa tudi tisti, ki teh nimajo, vpletajo v kadrovanje ter korporativno upravljanje podjetja.

Na konferenci družbe, ki je edina zagotovila, da ne bo dražila elektrike in plina do poletja, je spregovoril predsednik uprave Robert Golob. Stališče, vezano na upravljanje družbe pa bo v imenu zaposlenih podal Svet delavcev Gen-I.

»Vemo, kam drvi svet in to nas motivira. Kdor bo zelen, bo uspel, to verjamemo že pet let, letos nam je uspelo. Ponosni, da nekaj pripsevamo državi, vsi dobički ostanejo državi. Ravno letos podiramo vse rekorde, graf gre skozi streho. Toliko smo vlagali v zeleni potencial in v zaposlene, povprečna starost je 35. Naš cilj je, da smo najboljši na svetu. Dobiček bomo letos presegli za štirikrat,« je dejal Golob.

Opozoril je, da so dobički pomembni, zlasti zato, da je mogoče vlaganje, ki prinaša odpornost na krize. Lani so v zdravstveni krizi sami znižali cene. V energetski krizi, ki še prihaja, ni ukrepal nihče, niti vlada niti podjetja. Gen-I je zamrznil cene. Je bila politika zadovoljen? »Takrat se je začelo govoriti o prevzemu Gen-I,« pravi Golob.

»Podnebna kriza ne gre mimo, ne naredimo nič, prihajamo v njeno naročje. Še ene štiri mandate lahko čakamo. Problem te podnebne krize je, da se emisije kopičijo, vsaka tona posebej bo vplivala na naše otroke in vnuke, treba je ukrepati takoj,« pravi Golob in dodaja, da je podnebna kriza priložnost, zato so naredili strategijo, se povezali v konzorcij zelene preobrazbe. »Načrt deluje, do 2035 bomo lahko razogljičili energetiko. Poleg nove jedrske elektrarne je treba postaviti še veliko obnovljvih virov,« meni Golob in opozarja, da take strategije običajno pripravljajo vlade.

Golob je zagotovil, da bodo postavili 20 odstotkov sončnih elektrarn, drugi bodo kot vedno sledili. Zato je njihova strategija izvedljiva. »Ne potrebujemo državnega denarja,« pravi Golob in dodaja, da se za te priložnosti tepejo upokojenski skladi, zasebni investitorji. Vlagatelji kažejo, da bo podjetje vredno milijardo na koncu te poti.

»Politika je rekla ne, politika je dala navodilo, da morajo glasovati proti. Politika nam od prvega dne govori ne in smo vedno boljši,« je povedal Golob.

»Zaposleni v Gen-I smo že nekaj tednov zaskrbljeni zaradi vtikanja politike. Bojimo se za obstoj podjetja, širše skupnosti Gen-I in vrednot. Poslovodstvo je to podjetje pripeljalo do svetovne uspešnosti,« je povedal Vito Panič, predsednik sveta delavcev Gen-I. Dodal je, da mnogi od 400.000 odjemalcev v Golobu vidijo navdih za zeleno prihodnost. Takega znanja in izkušenj ni mogoče preprosto dobiti, Golob je blagovna znamka.

»Razumemo politične ambicije, da Gen-I dojemajo kot naložbo, problem pa je v dialogu, ki ga ni,« je dodal podpredsednik sveta delavcev Sandi Kavalič, ki je napovedal, da bodo vse seznanili s težavami, ki pridejo, ko bodo prišli mednarodni investitorji.

»Naš mandat je enak kot pred skupščino. Gen-I je preveliko in preveč mednarodno vpeto podjetje, da ostane brez uprave. Da so čakali do samega konca, pove vse o upravljavski sposobnosti politike. Lahko kdo razume, ko minister v kamero izjavi, da bodo menjave, ko jih začne izvajati, pa vse zanika?« sprašuje Golob.

Gen energija se je zasebnemu podjetju Gen-I pridružila 2006. Tudi Golob je imel delež, pa ga je prodal leta 2011, ker je podjetje moralo rasti. Takrat je podjetje kupil Petrol in bil lastnik pet let, nato ga je kupil Gen-I. To je varovalka za ohranitev javno zasebnega partnerstva. Če Gen-I nima statusa javno zasebnega partnerstva, je zamenjava uprava preprostejša, je razložil Golob. Javno zasebno partnerstvo je ključno za uspeh Gen-I, brez njega ni uspeha in ni sončnih elektrarn.

Projekt prodaje deležev se je začel lani poleti. Vsi so vedeli za vse, celo dogovori so bili. Najeli so nemškega svetovalca. 11. januarja so obvestili vse, tudi vrsto ministrov. Februarja je prišlo končno poročilo, da je Gen-I odlično podjetje in predalga vladi, kaj naj stori z njim. Nesprejemljivoje , da lastniki odjemalci, zamenjajte svetovalca, je odločila nova vlada. Tretji poskus istega projekta je spet postal skrivnosten. Ravno ta mesec naj bi dobili ponudbe, tudi tujih vlagateljev. Med njimi tudi EBRD.

»Namen je, da podjetje prodamo slovenskim odjemalcem. V letnem poročilu je napoved, vsi so vse vedeli, tudi vsi nadzorni sveti. Upam, da je komu nerodno,« je dejal Golob. Dodal je, da si danes upajo dlje, ker je nekoč šlo za politični vpliv, danes pa gre za uničenje podjetja in zaslužek.

Z vstopom Gen-I na trg se je elektrika pocenila. Politika ni naredila nič, ko so slovenska podjetja plačevala 30 odstotkov več kot konkurenca. Enako se je zgodilo s plinom. Leta 2016 je Gen-I ponudil odjemalcem postavitev sončnih elektrarn na ključ. Že osmo leto je najbolj zaupanja vreden dobavitelj, so se pohvalili v uvodu