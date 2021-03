V nemški avtomobilski industriji bolj veselo

Mate Rimac sse pogoarja s Porschejem, da bi ta močneje vstopi, v podjetje in pritegnil še Bugatti

Kot ugotavlja münchenski inštitut za ekonomske raziskave Ifo se razpoloženj in pričakovana v nemški avtomobilski industriji še naprej popravljajo, takšni signali prihajajo tudi iz največjega koncerna Volkswagen.Kazalec aktualnega razpoloženja Ifo v avtomobilski industriji je februarja znašal »le« še -2,3 točke, mesec pred tem je bil pri -7,7 točke, decembra -8,5 točke … po izbruhu virusne lani aprila pa kar -85, kar je bilo tudi slabše kot v časih svetovne finančne krize v letih 2007-2008.Povpraševanje je bilo sicer februarja šibko; ta kazalec je z januarskih +10,6 zdrsnil na -3,6 točke, zaradi tega so se naročila komaj kaj povečala, zaloge so bil višje kot običajno.So pa pričakovanja veliko boljša za naslednje mesece, tovrstni podatek je z januarskih + 5 točk zrasel na +37 točk. »Avtomobilski proizvajalci so trenutno še ujeti sredi zime, a se veselijo pomladi,« je poskušal biti slikovit vodja raziskav pri inštitutuin dodal, da nemško avtomobilsko industrijo razveseljuje pogled na mednarodne trge.Znano je, da posebej dobro že od drugega dela lanskega leta nemške avtomobilske družbe svoje izdelke znova prodajajo na Kitajskem, kjer se je trg popolnoma stabiliziral. Bodo pa podjetja potrebovala manj zaposlenih, načrti zaposlovanja še vedno predvidevajo zmanjšanje števila delovnih mest, je sporočil Ifo.Podobni so signali tudi iz podjetij. Največji evropski avtomobilski koncern Volkswagen po besedah njihovega prvega finančnikaletos pričakuje močno rast dobav, prometa in marž. Vse to je šlo lani navzdol, a so le uspeli poslovati pozitivno in sicer so imeli še vedno več kot 10 milijard evrov dobička iz dejavnosti. Lanska marža je znašala 4,8 odstotka, letos pa naj bi se približala 6 odstotkom.Podjetje se v tem poslovnem poročilu ni dotaknilo nedavnih namigov, da bi morda iz strukture izločilo slovito in najbolj donosno znamko Porsche ter jo posebej uvrstilo na borzo, tudi niso govorili o morebitni prodaji super luksuzne nišne znamke Bugatti.Je pa nemški spletni medij Automobilwoche danes poročal, kako utegne Porsche povečati svoj dosedanji delež v hrvaškem specialistu za super zmogljive električne avte Rimcu. Kot je za ta medij dejal, ustanovitelj istoimenskega podjetja, naj bi Porsche sodeloval pri njihovem pridobivanju svežih sredstev (130-150 milijonov evrov); nemška znamka pa bi svoj sedanji 15-odstotni delež povečala na nekaj manj kot 50 odstotkov, to pa bi zajemalo tudi prenos Bugattija k Rimcu.Odločitev o tem naj bi bila sprejeta v prvi polovici letošnjega leta, če bi bila pozitivna, naj bi to pomenilo 1000 novih delovnih mest za hrvaško podjetje.