V paketu naj bo blago – in čim manj zraka

Pošiljanje paketov po pošti raste z razmahom spletne trgovine, še posebej v času pandemije. Poštna skladišča pokajo po šivih in situacija razgalja težave pošiljateljev in logistov. Med njimi so predvsem previsoki stroški, ker se v predimenzioniranih paketih prevaža zrak, in premajhne poštne zmogljivosti. Rešitve, kako optimirati pošiljke, iščejo tudi zagonska podjetja. Eno takih je JustFoldMe, ki je razvil in patentiral prilagodljive kartonaste škatle, ki jih uporabnik hitro in preprosto iz kupljene kartonske pole po priloženih navodilih sestavi sam. Preberite, kakšno poslovno pot sta si začrtala podjetnika, ki stojita za to blagovno znamko.