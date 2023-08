V podjetjih imajo do 1. septembra čas za prijavo škode

Na ministrstvu za gospodarstvo bodo vladi predlagali zvišanje deleža predplačila in končne pomoči za prizadeta podjetja v poplavah. Gospodarski minister Matjaž Han je ob tem napovedal morebitne dodatne ukrepe, kot so moratoriji na posojila in javni razpis za nakup nove opreme. Ugodna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada za zagotavljanje likvidnosti bodo na voljo predvidoma septembra.

Han je po včerajšnjem srečanju z gospodarstveniki dejal: »Sedaj je pomembno, da med seboj sodelujemo in izmenjujemo poglede glede najboljših možnih rešitev. Po vseh obiskih terena in prizadetih podjetij, nam je slika sedaj še bolj jasna. Ocenjujem, da je stanje še težje, kot smo si v prvih dneh predstavljali. Z gospodarstveniki smo se pogovarjali o čimbolj učinkoviti izvedbi ukrepov, da bo denar kar najhitreje prišel do prizadetega dela gospodarstva.«

Gospodarsko ministrstvo je začelo z ocenjevanjem škode v gospodarstvu, in sicer škodo, ki je nastala na strojih in opremi, zalogah in zaradi izpada dohodka. Na ministrstvu so napovedali objavo obrazca za prijavo škode in navodil, kako naj podjetniki ocenijo škodo. Za to imajo čas do 1. septembra. Škodo na zgradbah podjetij pa bo ocenjevalo ministrstvo za obrambo skupaj z občinskimi komisijami.

Na tej podlagi bo ministrstvo pripravilo oceno škode in Program odprave posledic škode v gospodarstvu, po katerem bodo lahko oškodovana podjetja prejela pomoč. Predplačila pomoči za ocenjeno škode v višini 10 odstotkov bi podjetja lahko prejela v najkrajšem možnem času. Ta predplačila pomoči se bodo upoštevala pri naknadnem izplačilu dodeljenih sredstev v okviru Programa odprave posledic škode v gospodarstvu. V skladu s slednjim bodo oškodovana podjetja prejela pomoč v višini do 60 odstotkov, če so imela škodo, ki je nastala in je upravičena do pomoči, zavarovano. V nasprotnem primeru je povračilo do 50 odstotkov. Izplačilo zavarovalnine se odšteje pri izračunu višine dodeljenih sredstev, so še sporočili z ministrstva in dodali: »Gospodarstvo je ob tem predlagalo dvig deleža predplačila in končne višine pomoči, kar bo gospodarsko ministrstvo v okviru usklajevanj na vladi tudi predlagalo.«

Ministrstvo se je z gospodarstveniki tudi dogovorilo za spremembo pri ukrepu za izplačilo pomoči samozaposlenim, kulturnim delavcem in kmetom. V skladu s trenutnim zakonom so do pomoči upravičeni tisti samozaposleni, katerih prihodki bodo letos zaradi poplav v primerjavi z lanskim letom upadli za najmanj 50 odstotkov. Ker se upošteva izpad na letni ravni in da so do konca leta samo še štirje meseci, bodo višino izpada znižali na 20 odstotkov, je povedal Han.

Ta je napovedal tudi morebitna dodatne ukrepe, in sicer bi gospodarsko ministrstvo pozdravilo moratorij na bančne kredite. Ministrstvo razmišlja tudi o možnosti zavarovanja predplačil, če podjetja ne morejo dobiti bančne garancije. »V nadaljevanju pa bo ministrstvo v skladu s finančnimi možnostmi preučilo možnost izvedbe javnega razpisa za nabavo novih strojev in opreme ter drugih investicij, ki bodo omogočile obnovo oziroma nadaljnji razvoj tako gospodarstva kot turizma na prizadetih območjih,« so še dodali.