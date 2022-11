V pričakovanju novih inflacijskih številk

Statistični urad (Surs) bo danes objavil najnovejše številke o inflaciji, s podatki o gibanju cen na mesečni in letni ravni. Tokrat vsaj po oceni analitikov GZS posebnih odstopanj in presenečenj ni mogoče pričakovati: po njihovih predvidevanjih naj bi novembra rast življenjskih potrebščin pri nas na mesečni ravni znašala 0,7 odstotka, na letni pa 9,8 odstotka – kar bi bilo v obeh kategorijah za desetinko odstotne točke manj kot prejšnji mesec.

Inflacijski pritiski so vse širše osnovani, spodbuja jih tudi prihodnja proračunska poraba države. Ob dejstvu, da k inflaciji daleč najbolj prispevajo podražitve hrane, goriv in energije, bi bila sedanja visoka rast cen gotovo še višja in gotovo dvoštevilčna, če se vlada ne bi že junija odločila za regulacijo cen pogonskih goriv, septembra pa še kurilnega olja. Posledično so pri nas cene bencina in dizelskega goriva, ki se spreminjajo vsakih 14 dni, med najnižjimi v Uniji in so tudi za najmanj deset odstotkov nižje, kot so bile poleti.

Več negotovosti je glede prihodnjih cen električne energije za podjetja, kjer so zadnje čase cene pri ponudnikih poletele v nebo. V gospodarstvu računajo, da bodo vsaj del visoke cene pokrili z napovedanimi državnimi subvencijami, ki si jih obetajo na začetku prihodnjega leta.

Pri hrani manjše cenovne razlike

Kar zadeva cene hrane, jih pri nas redno, na dvotedenski ravni, spremlja ministrstvo za kmetijstvo na spletni strani nasasuperhrana.si. Zadnji podatki kažejo, da je bila 24. novembra povprečna cena košarice živil pri šestih trgovcih popolnoma enaka (42,23 evra) kot dva tedna prej. V mesečni primerjavi je bila ta cena sicer višja za 50 centov oziroma dober odstotek, hkrati pa je bila ta številka precej nižja kot na začetku meritev sredi septembra, ko je povprečje cen znašalo kar 49,90 evra.

Vse manjše so tudi razlike med posameznimi trgovskimi ponudniki, ponudba je bolj pregledna. Očitno so trgovci vmes upoštevali meritve in so prilagodili cene vključenih izdelkov.

Cene opazneje navzdol šele konec leta 2023

Da inflacija v evrskem območju še ni dosegla vrha in bo lahko tudi višja od sedanjih pričakovanj, je ta teden v evropskem parlamentu nakazala tudi predsednica ECB Christine Lagarde. Inflacija sicer tudi pri nas postaja vse bolj široko osnovana, vse višja pa postaja tudi osnovna inflacija (življenjski stroški brez cen energije in nepredelane hrane), so ob nedavnem zaključku redne misije pri nas poudarili tudi predstavniki Mednarodnega denarnega sklada. To upoštevajo tudi projekcije gibanja cen. Ob tem pa nove inflacijske pritiske ustvarja tudi država z ekspanzivno fiskalno politiko in rekordno proračunsko porabo v prihodnjem letu.

Relativno visoka, več kot petodstotna letna inflacija bo pri nas ostala vse do prihodnjega poletja, šele aprila se bo začelo njeno trajnejše zniževanje pod dvoštevilčno raven, je razvidno iz napovedi skupine Consensus. Po njihovih sedanjih projekcijah bi se letna rast cen življenjskih potrebščin do konca prihodnjega leta ustalila nekoliko nad tremi odstotki, leta 2024 pa naj bi nato znašala 2,9 odstotka.