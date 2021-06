Največ nočitev v kampih

Na Hrvaškem so v zadnjem podaljšanem koncu tedna, med 2. in 6. junijem, evidentirali 185.000 turističnih obiskov in 787.000 prenočitev, je danes objavilo hrvaško ministrstvo za turizem in šport. Tuji turisti so ustvarili 627.000 prenočitev, med njimi je bilo 60.000 slovenskih.STA navaja, da je v podaljšanem koncu tedna na Hrvaško, kjer je bil v četrtek praznik, največ tujih gostov prišlo iz Nemčije. Ti turisti so ustvarili približno 240.000 prenočitev. Sledili so Avstrijci s 121.000 prenočitvami, Slovenci s 60.000 in Poljaki s 57.000 prenočitvami.Največ prenočitev so imeli v hrvaški Istri (303.000) in Kvarnerju (146.000) ter v splitsko-dalmatinski in zadrski županiji (po 100.000). Največ jih je bilo v Rovinju (58.000), Poreču (35.000) in Medulinu (28.000). Turisti so največ prenočitev opravili v kampih, zasebnih namestitvah in nato v hotelih.»V tem trenutku je na Hrvaškem 110.000 turistov,« je dejala hrvaška ministrica za turizem in šport. Na ministrstvu so pri tem še navedli, da je državo od začetka leta do danes obiskalo 1,3 milijona turistov, ki so opravili 4,8 milijona prenočitev. To je za 57 oziroma 54 odstotkov več kot v istem obdobju lani.