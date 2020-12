V turobne dni z veselimi nogavicami

Dedoles je slovaška blagovna znamka, ki pri povprečnem Slovencu najprej zbudi asociacijo na »nekaj v zvezi z lesom«. V resnici se podjetje, ki je na trgu že skoraj desetletje, ukvarja s tekstilom, natančneje, z oblikovanjem in pretežno spletno prodajo nogavic. No, »veselih nogavic«, ki jih v opaženi televizijski komunikacijski kampanji oglašujejo trije ljubki hrčki. Podjetje je raslo z neznansko hitrostjo in že razveseljuje kupce v 20 državah Evrope. Kakšne so te posebne nogavice, kaj veselega ima podjetje poleg njih še v ponudbi in kakšna je njegova povezava z lesom, gozdom oziroma okoljem, preberite v nadaljevanju.