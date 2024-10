Zdravnikov, učiteljev in inženirjev bo primanjkovalo tudi prihodnje leto

Prihodnje leto bo v Sloveniji na trgu dela primanjkovalo 93 poklicev, kar je šest manj, kot so predvidevali lani. V ravnovesju jih bo 58 ali 12 več, v presežku pa 19 ali 18 manj, kaže raziskava zavoda za zaposlovanje Poklicni barometer. Tudi tokrat se pričakujejo primanjkljaji na področju zdravstvene oskrbe, šolstva in gradbeništva.

V raziskavi Poklicni barometer 2024, ki napoveduje razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, je zavod analiziral 170 poklicev.

Opaznejše spremembe bodo v poklicnih skupinah inženirjev elektronike, tehnikov za fiziko, kemijo, tehnikov za elektroniko, hotelskih receptorjev, gasilcev ter kurirjev in dostavljavcev. Za te so lanske napovedi predvidevale ravnovesje, letošnje pa kažejo, da bodo ti poklici v primanjkljaju.

Raziskava kaže, da bodo iz primanjkljaja v ravnovesje prešli predvidoma inženirji kemije in živilstva, strokovnjaki za logistiko in tehnologijo prometa, finančni analitiki, strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov ter odvetniki. Iz presežka v ravnovesje pa bodo predvidoma prešli strokovnjaki za prodajo, oglaševanje in trženje, komercialni zastopniki za prodajo, nabavni referenti, posredniki za zaposlovanje, kozmetiki ter uradniki v statistiki, financah in zavarovalništvu.

Predvideni presežek bo še naprej na področju arhitektov, grafičnih in multimedijskih oblikovalcev, filozofov, umetniških ustvarjalcev pa tudi fotografov, tajnikov, poslovnih sekretarjev in telefonistov. Primanjkljaj se še naprej predvideva tudi za različne skupine učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, svetovalne delavce, vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev v vrtcih.

Podobno se predvidevajo primanjkljaji v različnih poklicih v zdravstvu: pri zdravnikih, strokovnjakih za zdravstveno nego, fizioterapevtih, osebnih asistentih, socialnih oskrbovalcih, ter v različnih skupinah strokovnjakov: pri inženirjih gradbeništva, strojništva, elektrotehnikih, elektronikih, veterinarjih, strokovnjakih za računovodstvo in revizijo.

Največ poklicev v primanjkljaju je opaziti v območnih službah Nova Gorica, Trbovlje in Kranj, pri vseh gre za več kot sto poklicnih skupin, v katerih se za leto 2025 predvideva primanjkljaj, so še zapisali v sporočilu za javnost.