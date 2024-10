Zaposlenim v Alpini začeli vročati odpovedi

Delavci žirovske Alpine, ki so na seznamu presežnih delavcev, so začeli prejemati odpovedi delovnega razmerja, je poročal Radio Slovenija. Podjetje naj bi zaradi načrtovanega prestrukturiranja v Žireh odpustilo 83 zaposlenih, nove pogodbe za zaposlitev na drugem oddelku pa bo prejelo 23 ljudi. Do konca leta naj bi bilo v Žireh še 160 zaposlenih.

Vodstvo podjetja je avgusta po kolektivnem dopustu predstavnikom delavcev in sindikatu predstavilo načrtovano reorganizacijo in optimizacijo skupine, po katerih bo do konca leta v Žireh brez dela ostalo 60 zaposlenih. Medtem je konec julija zaprla vrata tudi ena od dveh proizvodnih enot v Bosni in Hercegovini.

V drugi proizvodni obrat v Bosni bodo preselili del proizvodnih linij, in sicer montažne linije čevljev za alpsko smučanje, obutve za smučarski tek in pohodne obutve ter sekalnico, so za STA avgusta pojasnili v Alpini. Na sedežu podjetja v Žireh bodo ostali orodjarna in oddelki za vlivanje plastike ter delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, torej celoten oddelek razvoja, marketinga in prodaje.

Kot je danes poročal Radio Slovenija, je seznam presežnih delavcev znan, predsednica sindikata v podjetju Janja Tinauer pa je povedala, da gre za 83 ljudi, pri čemer bodo 23 ponudili nove pogodbe v drugem oddelku. Nekaj naj bi jih šlo na čakanje pred upokojitvijo, 38 pa jih bo prejelo odpoved iz poslovnih razlogov.

»Ljudje so razočarani, saj so bili v podjetju tudi dve ali tri desetletja. Upam, da jim bo zavod pomagal s kakšno novo zaposlitvijo,« je dodala Janja Tinauer. V škofjeloški enoti zavoda za zaposlovanje so po poročanju radia pripravljeni in spremljajo razmere.

FOTO: Jure Eržen

Zaposlitve se jim ponujajo tudi v drugih panogah

Po besedah direktorja kranjske območne enote zavoda Uroša Kopavnika bo večina odpuščenih pogoje za upokojitev dosegla v času prejemanja denarnega nadomestila, vseeno pa bodo z vsakim od njih pripravili zaposlitveni načrt. Zaposlitve se jim ponujajo tudi v drugih panogah, ne glede na raven izobrazbe, je dodal.

Lani je Alpina ustvarila 38,8 milijona evrov prodaje. Izguba je znašala 1,7 milijona evrov, vrednost EBITDA pa je bila 900.000 evrov. Vodstvo podjetja predvideva, da bodo letos realizirali od 28 do 29 milijonov evrov prodaje, kar je približno 25 odstotkov manj od prvotnega načrta. Izguba bo predvidoma znašala tri milijone evrov.

Kot je avgusta poudarila direktorica Amadea Kavčič Jesenovec, so trenutni koraki, ki so jih primorani narediti, težki in nepriljubljeni, a nujni za ohranitev podjetja. Razlogi zanje so zmanjšanje potreb po proizvodnih zmogljivostih, visoki stroški energentov, transporta in vzdrževanja, višanje minimalne plače ter velik pritisk konkurence v smislu nizkih proizvodnih cen.