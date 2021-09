Varovalka, da ne bo praznine v fiskalnem svetu

Ministrstvo še pripravlja razpis

V Delu smo prejšnji teden zapisali, da bo imenovanje novih članov fiskalnega sveta v državnem zboru »misija nemogoče« glede na določbo, da za izvolitev potrebujejo kar 60 poslanskih glasov. Očitno se je na ta scenarij hitro pripravilo tudi ministrstvo za finance, ki je zdaj v vladno proceduro po nujnem postopku vložilo novelo zakona o fiskalnem pravilu, ki v primeru neizvolitve novih članov omogoča podaljšanje mandata starih članov, v primeru, da je v parlamentu potrjenih premalo novih članov, pa se med starimi člani (kar ne velja za predsednika) opravi žreb, kdo bi lahko začasno podaljšal mandat.Spomnimo, predsednik fiskalnega svetaje prejšnji teden skladno z zakonom o fiskalnem pravilu vlado obvestil, da članom sveta poteče mandat čez pol leta, 21. marca prihodnje leto. S tem je formalno stekel postopek za imenovanje novih članov sveta, kjer imata sicer glavno besedo vlada in vladajoča koalicija. Izvolitev novih članov bo vse prej kot politično lahka naloga predvsem zaradi zahtevane podpore dveh tretjin poslancev, ki jo bo v predvolilnih razmerah praktično nemogoče zagotoviti.Sprejetje omenjene novele bi torej preprečilo pravno praznino in povsem realno zagatno situacijo, ko bi Slovenija ne imela fiskalnega sveta, ker bi petletni mandat starim članom potekel, novi pa še ne bi bili imenovani.To se je v preteklosti že zgodilo, saj smo zdajšnjo sestavo fiskalnega sveta (poleg predsednika Kračuna sta v njem šein) dobili šele s s četrtim razpisom, prej so bili trije neuspešni. V aktualnih političnih razmerah, približno pol leta pred volitvami, se zdi zelo verjetno, da bodo novi člani fiskalnega sveta imenovani šele s strani strank prihodnjega sklica parlamenta. Torej kar nekaj mesecev po izteku mandata omenjenih treh članov. Ti sicer lahko znova kandidirajo za članstvo v organu, ki nadzoruje izvajanje fiskalnih pravil in vzdržnost slovenskih javnih financ.In kako bo postopek kadriranja potekal v prihodnje? Zakon o fiskalnem pravilu določa, da mora vlada takoj po prejemu obvestila o izteku funkcije objaviti poziv za prijavljanje kandidatov. Ti morajo prijave poslati vladi, ki nato sama opravi selekcijo in državnemu zboru v največ 30 dneh pošlje svoj predlog za predsednika in člane fiskalnega sveta. Ministrstvo za finance sicer za zdaj še pripravlja vladno gradivo za razpis novih članov, ki bo po potrditvi na vladi objavljen v Uradnem listu.