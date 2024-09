Varuh konkurence dovoli prevzem Panvite

Hrvaška družba Mplus, ki se je sredi junija preimenovala v Bosqar, je 4. septembra od slovenske agencije za varstvo konkurence prejela dovoljenje za prevzem agroživilske skupine Panvita. Družba je pogodbo za nakup 51 odstotkov Panvite podpisala v začetku maja, zdaj pa bo začela postopke za njeno dokapitalizacijo.

Kot izhaja s spletne strani družbe Bosqar, so sklep slovenskega varuha konkurence prejeli 6. septembra, s tem pa je transakcija odobrena. To je po njihovih navedbah predhodno odobrila tudi srbska komisija za varstvo konkurence.

Skupščina je sklep o dokapitalizaciji sprejela sredi junija, v prevzemni družbi pa predvidevajo, da bodo to izpeljali v letošnjem zadnjem četrtletju, odvisno od tržnih pogojev, so še zapisali.

Hrvaška družba je za večinski delež v skupini Panvita odštela 50 milijonov evrov. Večinsko lastništvo Panvite, ki jo poleg matične družbe Panvita sestavljajo še družbe s področja kmetijstva in trgovine, mesa in mesnih izdelkov ter energetike, je bilo dotlej konsolidirano okoli družbe Regal – Trgovina ter podjetij Imo-Real in Imo-Rent oziroma družine Polanič.