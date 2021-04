Več digitalnosti, več inovacij

Pandemija je temeljito spremenila svet in ljudje so manj potrpežljivi do govoričenja.

Številna podjetja še ne izpolnjujejo teh potreb in bodo morala vložiti več truda.

Večje povpraševanje po digitalnih storitvah in bolj prilagojenih izkušnjah je lani podjetja spodbudilo k poudarjanju inovacij. Kar 53 odstotkov vodstvenih delavcev meni, da njihove organizacije dajejo veliko prednost inovacijam. Prav tako se je skoraj polovica vprašanih podjetij (42 odstotkov) na potrebe odzvala s povečanjem proračuna za inovacije. Razvila so nove načine za zaščito delavcev in inovativne načine za povezovanje s strankami ter zadovoljitev njihovih potreb.Trende je zaznala raziskava Become Index, ki jo je v sodelovanju s Harvard Business Review Analytic Services zasnoval Mastercard. Lani jeseni so jo izvedli med več kot 1800 direktorji podjetij in 10.000 potrošniki z vsega sveta.»Številne organizacije so dokazale, da se lahko odzovejo hitro in prožno ter izboljšajo svojo odpornost v negotovem obdobju, ki ga prestajamo. Raziskava je razkrila tudi razhajanja glede tistega, kar kot pomembno razumejo podjetja ter kaj kot svojo potrebo med in po pandemiji zaznavajo potrošniki. Verjamem, da morajo tako podjetja kot družba spet opredeliti, kaj pomeni biti inovativen. Podjetja po vsem svetu pa morajo prav tako razmisliti, ali lahko ohranijo trenutni tempo in hitrost sprememb,« je povedal Alex Clemente, izvršni direktor Harvard Business Review Analytic Services.Raziskava je tudi pokazala, da se bo 71 odstotkov vprašanih verjetneje odločilo za blagovne znamke, ki odražajo njihove vrednote ter zagotavljajo ustrezno skrb za stranke in zaposlene. Več kot tretjina (38 odstotkov) vodstvenih delavcev delo na daljavo razume kot izziv za prihodnje inovacije in rast.Več kot polovica vprašanih (63 odstotkov) vidi izzive pri inovacijah v nestabilnem gospodarskem okolju in za skoraj polovico (46 odstotkov) je izguba prihodkov pomembno vprašanje, predvsem pri odločitvi, katere inovacije je treba graditi in katere pospraviti v predal.Zaupanje in duševni mir sta zelo pomembna, saj sta na tretjem mestu na lestvici prioritet, takoj za zdravjem in varnostjo ter priročnostjo. Kljub temu je le 37 odstotkov vprašanih navedlo, da so pred kratkim ali bodo kmalu izvedli investicije v upravljanje zasebnosti podatkov in kibernetsko varnost za izboljšanje izkušnje strank. Podobno le 35 odstotkov vprašanih pravi, da so kot odgovor na pandemijo izvedli vlaganja v zasebnost in varnost podatkov. Več kot tretjina (36 odstotkov) potrošnikov pa je pripravljenih deliti več osebnih podatkov, če to pomeni bolj neposredno in prilagojeno izkušnjo storitve.