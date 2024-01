Več kot milijardna grožnja za proračun

V nadaljevanju preberite:

Val stavkovnih zahtev, sanacija zdravstvenega sistema, zagotavljanje sredstev za pokojnine in odškodnine zaradi regulacij cen bi letošnji proračunski primanjkljaj lahko povečali za dodatne 1,25 milijarde evrov. To je skoraj dva odstotka BDP. Tudi težave proračuna so vzrok, da je vlada neodločna in poskuša reševanje težav zamakniti.

Kako realen je sploh letošnji načrt proračuna? Kaj to pomeni za prihodnje leto? Koliko več bo šlo za plače sodnikov in zdravnikov, če država izpolni njihove zahteve?