Veliki izzivi za uvoznike iz tretjega sveta

Ladijski prevozi, ki so se v letu dni precej podražili, so manj zanesljivi, saj nastajajo ozka grla, vzrok je tudi optimizacija, zamude so seveda povezane s posledicami novega koronavirusa. Podjetjem, ki čakajo na surovine, to povzroča veliko stresa in zahteva nenehno prilagajanje proizvodnje.



S takimi izzivi se srečujejo tudi v posavskem podjetju Narayan, ki je največji distributer organsko pridelanega kokosovega olja v Evropi, uvažajo pa tudi začimbe, semena in superživila. Podjetje hitro raste, predvsem zaradi močne rasti povpraševanja po kokosovem olju. Celotni trg kokosovega olja v letu 2020, ki se nanaša tako na kopro kot sveži kokos, je bil lani ocenjen na 4,1 milijarde dolarjev, do leta 2026 naj bi dosegel vrednost več kot 5,5 milijarde.