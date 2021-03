Virus je odebelil varčevalne račune

INFOGRAFIKA: Delo

Pandemija covida-19 nam je v globalnem merilu prinesla recesijo. Marsikdo je izgubil službo ali so se prihodki njegove družine znižali. Vendar so ukrepi, ki so jih sprejemale (predvsem razvite) države, povzročili tudi, da so se skupni prihranki gospodinjstev – povečali.V osmih največjih gospodarstvih, za katera je podatke zbral Bloomberg, so gospodinjstva v zadnjem letu zbrala kar 2,9 bilijona dolarjev dodatnih prihrankov. Ta nakopičena potrošna moč bi lahko pomagala pri gospodarskem okrevanju, ko se bo epidemiološka slika izboljšala in se bo gospodarska aktivnost na globalni ravni v resnici obrnila v smer rasti.Skoraj polovica od 2,9 bilijona dolarjev prihrankov – 1,5 bilijona dolarjev – se je nakopičila v ZDA. Kitajska gospodinjstva so na svoje bančne račune dodala 430 milijard dolarjev. Na povečanje prihrankov je vplivalo več dejavnikov. Prvi je več dela od doma in manj možnosti za trošenje, saj je bilo zelo veliko storitvenih dejavnosti zaprtih. Drugi pa so državna nadomestila za tiste, ki jim je pandemija prinesla izpad dohodka.Slaba stran tega nakopičenega denarja pa je, da je med gospodinjstvi razporejen zelo neenakomerno. Največ dodatnih prihodkov so ustvarili bolje plačani, v tistih poklicih, ki jih je epidemija v resnici zelo malo prizadela. Najkrajšo pa so (spet) potegnili revnejši, ki so morda zaradi epidemijskih omejitev izgubili delo in so kljub državni pomoči morali za preživetje poseči tudi po prihrankih, ki so jih imeli pred krizo.