Višja obdavčitev dela zniža gospodarsko rast

Zvišanje davčne obremenitve višjih prihodkov negativno vpliva na gospodarsko rast in zaposlenost, kaže analiza münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo. Kaj ta še ugotavlja? Razprava o davčni obremenitvi dela in tudi drugih davkih bo septembra znova aktualna tudi v Sloveniji, ko bodo poslanci razpravljali o vladnih davčnih predlogih. V kakšni fazi so posamezni davčni zakoni?