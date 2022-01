Višje cene nafte so prinesle višje donose

V nadaljevanju preberite:

Kljub temu da je Chevron integrirano energetsko podjetje, njegove konkurenčne prednosti izhajajo predvsem iz kakovostnega portfelja v segmentu proizvodnje in odkrivanju novih nahajališč. Za njihov segment proizvodnje so značilni nizki stroški, kar je pogojeno s kakovostjo nahajališč nafte in plina. Delež nafte predstavlja le 30 odstotkov, preostalo je plin, s katerim so v preteklosti ustvarjali donose več kot 20 odstotkov.