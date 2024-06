Visok letni poračun kmalu stvar preteklosti?

Investicija v sončno elektrarno je dolgoročna naložba, ki prinaša številne finančne in okoljske koristi. Analiza vračilne dobe kaže, da je povprečna vračilna doba za sončno elektrarno GEN-I Sonce s subvencijo Borzena in GEN-I modelom z odkupi viškov približno osem let, za sončno elektrarno s hranilnikom pa enajst let. To pomeni, da se naložba povrne v sorazmerno kratkem času, medtem ko je pričakovana življenjska doba sončnih elektrarn kar trideset let, tako da je obdobje vračanja investicije le majhen del njene celotne življenjske dobe.

Vračilna doba za sončne elektrarne se lahko razlikuje glede na številne dejavnike, vključno z močjo elektrarne, prisotnostjo hranilnika energije in trenutnimi cenami elektrike. V primeru energetske krize so namreč lastniki samooskrbnih naprav zaščiteni pred visokimi tržnimi cenami elektrike.

Sedanje subvencije za postavitev sončnih elektrarn spodbujajo zeleni prehod in energetsko neodvisnost. FOTO: GEN-I Sonce

Omejeno število subvencij Borzen, ki je v Sloveniji odgovoren za podeljevanje subvencij za obnovljive vire energije, ponuja tudi različne finančne spodbude za postavitev sončnih elektrarn z baterijskim hranilnikom ali brez po novi zakonodajni shemi. Za sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom je na voljo 675 evrov subvencije za 1 kW inštalirane moči, kar je do 40 % upravičenih stroškov naložbe. Za sončne elektrarne brez baterijskega hranilnika znaša subvencija 250 EUR za 1 kW inštalirane moči, kar je do 25 % upravičenih stroškov. Izkoristite najvišje subvencije za samooskrbo v zgodovini.

Kako do svoje sončne elektrarne?

GEN-I Sonce ponuja integrirane rešitve za sončne elektrarne na ključ. FOTO: GEN-I Sonce

GEN-I Sonce je v Sloveniji postavil že več kot 9.000 sončnih elektrarn. Ponuja celovite rešitve za samooskrbo s sončnimi elektrarnami po načelu »vse na ključ«. To pomeni, da podjetje poskrbi za vse faze projekta, od začetnega svetovanja do končne montaže, vključno s pridobivanjem soglasij in urejanjem dokumentacije. Tak pristop zagotavlja strankam brezskrbno izkušnjo ter maksimalne prihranke in koristi od njihove investicije. Po izgradnji sončne elektrarne GEN-I Sonce vašo investicijo spremlja preko visokotehnološkega centra in jo vzdržuje nadaljnjih 30 let, po koncu njenega delovanja pa poskrbi, da bodo deli vaše elektrarne ustrezno reciklirani.

Na spletni strani gen-isonce.si izpolnite spletni obrazec ter prejmite brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo, skladno z novo zakonodajo o samooskrbi in edinstvenim modelom samooskrbe GEN-I. Ta vam omogoča še dodatne prihranke z odkupi viškov neporabljene električne energije.

Izgradnjo sončne elektrarne zaupajte podjetju GEN-I Sonce, ki kot prvi certificirani ponudnik sončnih elektrarn z dvema ISO certifikatoma za kakovost zagotavlja odgovorno in skrbno izgradnjo sončne elektrarne po načelu na ključ, brez skritih stroškov.

Zeleni prehod na najvišji ravni

Vlaganje v sončne elektrarne pri GEN-I se povrne v osmih letih. FOTO: GEN-I Sonce

GEN-I Sonce se ponaša z visokimi standardi kakovosti, potrjenimi z mednarodnima certifikatoma ISO 9001 in ISO 14001. ISO 9001 zagotavlja sistem vodenja kakovosti, medtem ko ISO 14001 potrjuje zavezanost podjetja varovanju okolja. Ti standardi zagotavljajo, da so vse storitve GEN-I Sonce izvedene na najvišji ravni, kar strankam prinaša zanesljive, učinkovite in okolju prijazne rešitve.

Certifikata potrjujeta, da uporabniki dobijo brezskrbno delujoče samooskrbne sisteme, ki so varni in upoštevajo preventivne ukrepe za zmanjševanje tveganja za požar.

Visokokakovostne storitve, ki jih ponuja GEN-I Sonce, in model odkupa presežkov električne energije GEN-I so pomemben korak naprej v smeri trajnostnega energetskega razvoja. Z investicijami v sončne elektrarne in uporabo novih tehnologij GEN-I Sonce svojim strankam omogoča prihranke, večjo energetsko neodvisnost in prispeva k bolj trajnostni prihodnosti.

GEN-I Sonce omogoča učinkovito, zanesljivo in trajnostno pridobivanje električne energije, kar potrošnikom prinaša svetlejšo energetsko prihodnost.

Nov model odkupa presežkov električne energije

Za uporabnike sončnih elektrarn je na voljo nov model odkupa presežkov električne energije, ki ga je zasnoval GEN-I. Lastnikom sončnih elektrarn omogoča prodajo neporabljene energije nazaj v omrežje, kar spodbuja proizvodnjo čiste energije in dodatne finančne prihranke.

Presežki električne energije, ki jih gospodinjstva in podjetja proizvedejo, se odkupijo po dogovorjeni ceni, kar se nato odrazi v obliki dobropisa na mesečnem računu za elektriko. Novi produkt GEN-I temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih, kar zagotavlja natančnejši in pravičnejši obračun električne energije na mesečni ravni.

Prednosti tega modela so očitne. Potrošniki lahko zmanjšajo svoje stroške za električno energijo, povečajo svojo energetsko neodvisnost in prispevajo k trajnostnemu razvoju. Poleg tega širši energetski trg postane bolj stabilen in učinkovitejši, saj se povečajo viri obnovljive energije.

Več kot tisoč evrov prihrankov letno

S sončnimi elektrarnami gospodinjstva lahko prihranijo celo več kot 1000 evrov na leto. FOTO: GEN-I Sonce

Nov model odkupa presežkov električne energije omogoča lastnikom sončnih elektrarn, da od svoje sončne elektrarne dobijo kar največ. V poletnih mesecih, ko je proizvodnja električne energije velika, vaše potrebe po njej pa manjše, bo lahko strošek za električno energijo celo nič evrov, visok letni poračun ob koncu leta pa bo za vas lahko kmalu stvar preteklosti.

S tem modelom lahko prihranite celo več kot 1000 evrov na leto, kar gospodinjstvom omogoča večjo finančno neodvisnost od nihanj cen na energetskih trgih. Lastniki sončnih elektrarn so tako tudi zaščiteni pred visokimi tržnimi cenami elektrike, kar jim omogoča večjo stabilnost in predvidljivost stroškov za energijo.

