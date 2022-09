Visoka inflacija: koliko so sploh še vredni vaši prihranki?

Poplava likvidnosti in finančni stimulusi v času epidemije, motnje v dobavnih verigah, vojna v Ukrajini in energetska kriza ter nazadnje še poletna suša so najpomembnejši dejavniki, ki so vzrok za to, da je inflacija tudi v Sloveniji v zadnjih mesecih krepko presegla 10 % in bila v avgustu 11-odstotna.

Dlje ko bo trajala inflacija, bolj strmo bo padala tudi vrednost vaših prihrankov. In ker nihče ne zna napovedati, koliko časa bo še trajala, saj so razmere na trgu še vedno zelo nestabilne, je skrajni čas, da svoj denar pravočasno zaščitimo.

Bi radi ustavili padanje vrednosti vaših prihrankov? Prijavite se na BREZPLAČEN webinar, kjer boste dobili nasvete, kako plemenititi denar.

Kako hitro se manjša vrednost mojih prihrankov?

Inflacija je vsesplošna rast cen. To pomeni, da denar, ki ga imate na banki, s časom izgublja vrednost. Ob uvedbi evra 1. januarja 2007 je denimo skodelica kave pri nas v povprečju stala dobrih 80 centov, liter mleka 0,69 evra, liter jedilnega olja pa 1 evro. Danes takšnih cen ni več.

Inflacija torej zmanjšuje kupno moč denarja. En evro je imel v preteklosti več vrednosti, kot jo ima danes, in zelo verjetno jo ima danes več, kot je bo imel čez eno leto.

Povišana inflacija ne prinaša samo višjih tekočih življenjskih stroškov. In če smo zadnja leta imeli občutek, da je inflacija zmerna, se moramo kar naenkrat spoprijeti z novo resničnostjo: vrednost našega denarja na banki in doma v nogavici strmo pada. Prihranki, ki smo jih skrbno nalagali skozi leta, bodo kar naenkrat manj vredni.

Matematika je pravzaprav zelo preprosta: kupna moč 10.000 evrov pred enim letom se je do danes znižala za več kot 1000 evrov. Če bi inflacija vztrajala na tej ravni še dve leti, bi realna vrednost zneska v treh letih padla na dobrih 7200 evrov.

Kupujete nepremičnino? Julija 2022 je bila stopnja inflacije v Sloveniji 11-odstotna. To pomeni, da bi si lahko s 100.000 evri na računu privoščili manjše stanovanje v eni od obrobnih slovenskih regij. Če bi inflacija ostala enaka, bi si lahko z enako vsoto denarja čez 20 let privoščili le še rabljen avto nižjega razreda, saj bi vrednost vaših prihrankov padla za več kot 80 %. Zgornji primer je seveda ekstremen in ponazarja izredno visoko stopnjo inflacije. A že ciljna stopnja inflacije, ki povzroči samo 2-odstotno rast cen na letni ravni, v daljšem obdobju občutno razvrednoti naš denar. To pomeni, da vrednost naših prihrankov ves čas pada. Kaj pravzaprav je inflacija in kako bo vplivala na naš vsakdan? Preberite tukaj

Kaj vpliva na višino inflacije

Inflacijo so zvišale predvsem podražitve goriv in energije ter hrane. Ob vrtoglavih cenah elektrike in zemeljskega plina so tudi napovedi za jesen in zimo vse bolj črnoglede. Pri najpomembnejših svetovnih centralnih bankah zagotavljajo, da bodo v boju proti vsesplošni draginji brezkompromisni. Po zelo dolgem obdobju izrazito stimulativne denarne politike, ko smo v Evropi imeli negativne obrestne mere, vse to pomeni neko povsem drugačno gospodarsko okolje, ki bo vplivalo na naš vsakdan.

FOTO: Depositphotos

Kaj lahko naredite proti inflaciji?

Inflaciji lahko kljubujete z investiranjem denarja v nepremičnine, zlato, delnice, sklade itd., bistveno je, da investirate v naložbene razrede, ki dolgoročno ponujajo višjo stopnjo donosa, kot je inflacija, s tem ohranite realno vrednost svojega premoženja. Donosnost, ki jo ponuja investiranje, v številnih primerih presega stopnjo inflacije in tako ohranja ali celo poveča vašo kupno moč na dolgi rok.

Ustavite padanje vrednosti vaših prihrankov

Foto Depositphotos



Kako izbrati donosne investicije in na kakšen način prekiniti padec vrednosti svojih prihrankov, boste izvedeli na brezplačnem webinarju »Aktualno s kapitalskih trgov. Komentar upraviteljev Generali Investments na trenutno dogajanje«, ki ga ekipa Generali Investments pripravlja v sredo, 7. 9. 2022, ob 14. uri.





Na brezplačnem webinarju boste spoznali nekaj načinov za izdelavo finančnega načrta, ki vam bo pomagal skozi tovrstna obdobja ter od strokovnjakov izvedeli, kako bodo na gospodarstvo in finančne trge vplivali:

ukrepi centralnih bank

geopolitični izzivi na robu Evrope

potencialno novo žarišče med Kitajsko in Ameriko

energetski izzivi v Evropi



To je tržno sporočilo. Pred sprejetjem naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje in prospekt. Generali Investments d. o. o., Ljubljana.

Naročnik oglasne vsebine je Generali Investments d.o.o.