Velika podražitev stanovanj v drugem četrtletju

Stanovanjske nepremičnine so bile v drugem četrtletju povprečno za 4,5 odstotka dražje kot v prvem četrtletju. To je največja podražitev po drugem četrtletju 2011, ugotavlja državni statistični urad. Kakšni so podrobnejši podatki glede podražitve nepremičnin v drugem četrtletju? Koliko stanejo stanovanja v nekaterih krajih in kje so se najbolj podražila?