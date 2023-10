Visoki donosi na ameriške obveznice

Odkar centralne banke niso več aktivne pri nakupu državnih obveznic, so se njihovi donosi zvišali, zaradi česar so postale privlačnejše za vlagatelje. Zdaj številni vlagatelji, ki so jih privabili povišani donosi, razmišljajo o naložbah v kratkoročne državne menice in dolgoročne obveznice. Donosnost državnega dolga zahodnih držav se v zadnjem času opazno povečuje. V času pisanja je donos na desetletne ameriške obveznice dosegel 4,82 odstotka, na nemške 2,95 odstotka, na italijanske 4,92, na slovenske 3,82, na francoske 3,52, na španske pa štiri odstotke.

INFOGRAFIKA: Delo

Na trgu opažamo trend nekoliko »višjih« depozitnih obrestnih mer, ki se bodo s pričakovanim znižanjem osnovnih obrestnih mer s časom verjetno zmanjšale. Nasprotno pa imajo vlagatelji v dolgoročne obveznice, ki trenutno ponujajo višje donose, zagotovljen ta donos za celotno dobo trajanja obveznice. Za tiste, ki predvidevajo padanje obrestnih mer v prihodnjem letu ali letih, bi bile dolgoročne obveznice privlačna naložbena možnost. Ko obrestne mere padajo, se cena obveznic poviša, pri tem pa vlagatelji z nakupom po trenutno nižjih cenah »zaklenejo« še atraktiven donos prek obresti obveznic.

Medtem ko so depoziti le do določenega zneska v večini držav zavarovani, se državne obveznice in menice pogosto obravnavajo kot ena najvarnejših naložb, saj je njihovo poplačilo zagotovljeno z verodostojnostjo in zmožnostjo države, ki izda to obveznico.

To nas pripelje do indeksnega sklada ETF, ki vsebuje obveznice z ročnostjo 20 in več let. TLT je kratica za ETF (exchange-traded fund), imenovan iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

Ta ETF sledi indeksu dolgoročnih obveznic zakladnice Združenih držav z ročnostjo več kot 20 let. Namenjen je temu, da vlagateljem ponudi izpostavljenost dolgoročnim ameriškim zakladničnim obveznicam, ki jih izdaja ameriška vlada. ETF, kot je TLT, izplačuje tudi dividende, ki izvirajo iz obresti zakladničinih obveznic, kar je ob potencialni rasti tečaja še dodaten vir donosa za vlagatelje. Naložba je idealna za vlagatelje, ki želijo ali potrebujejo izpostavljenost dolarju ali predvidevajo, da bo dolar v luči šibkosti evra še naprej krepil svojo vrednost. Pri vlaganju v ameriške obveznice je treba upoštevati tudi valutno tveganje.

INFOGRAFIKA: Delo

Skladi ETF se od vzajemnih skladov razlikujejo predvsem po tem, da imajo občutno nižje stroške upravljanja in zato tudi nižje provizije, običajno pa tudi boljše donose. ETF so običajno likvidnejši kot vzajemni skladi. Kupujejo se ali trgujejo prek trgovalnega računa, ki ga imajo fizične ali pravne osebe odprtega pri borznoposredniških hišah, ali prek storitve individualnega upravljanja premoženja (IUP), ki jo prav tako ponujajo borznoposredniške hiše.

Tudi domače obveznice in menice pritegnejo pozornost vlagateljev. Desetletne obveznice nudijo letni donos 3,79 odstotka, medtem ko obveznica, ki zapade leta 2035, prinaša letni donos 4,19 odstotka. Za določene vlagatelje so seveda primerne in privlačne tudi kratkoročne domače zakladne menice. Ilirika kot primarni vpisnik državnih zakladnih menic sporoča, da bodo naslednje avkcije tri-, šest- in 18-mesečnih zakladnih menic potekale v torek, 10. oktobra 2023.