Vlada naj bi pomagala z okoli 140 evri energetskega bona

Približno 155 tisoč upravičencev naj bi prejelo okoli 140 evrov energetskega bona. Poleg tega naj bi država znižala nekatere prispevke na računih za električno energijo, tako da naj bi se znesek posameznega računa znižal za okoli 14 evrov, po naših neuradnih informacijah predvideva predlog ministrstva za infrastrukturo.

Kdaj naj bi predlog interventnega zakona za pomoč potrošnikom zaradi energetske draginje obravnavala vlada, za zdaj še ni jasno. Ministrstvo za infrastrukturo bo torej, kot smo že napovedali, razširilo krog upravičencev do energetskega vavčerja, saj bo poleg 66.000 upravičencev do denarne socialne pomoči bon za kritje višjih energetskih stroškov dobilo več prebivalcev. Preden so zakon začeli pisati na ministrstvu za infrastrukturo so ta ukrep pripravljali na ministrstvu za delo.

Drugi ukrep bo znižanje prispevkov na računih za električno energijo, kar bo pozitivno za vse porabnike. Spomnimo, država se je delu prihodkov iz prispevkov odpovedala že v prvem valu epidemije. Z interventnim zakonom bi tako lahko ponovno znižala omrežnino, potem ko jo je agencija za energijo z začetkom tega leta zvišala za 14 odstotkov.

Slovenska vlada bo tako, kot kaže, sprejela podobne ukrepe, kot jih je že večina evropskih držav. V bruseljskem mislišču Bruegel so v analizi ukrepov ugotovili, da se je večina držav odločila za pomoč ranljivim skupinam, dobra polovica pa za zmanjšanje davka na dodano vrednost (DDV) ali drugih davščin na energetskih računih. Znižanje DDV je pri nas v pristojnosti ministrstva za finance.