Vlada ni sprejela popravkov poroštvene uredbe

Vlada na današnji seji ni sprejela novele uredbe, ki podrobneje določa izvajanje poroštvene sheme, čeprav je ta bila uvrščena na dnevni red in jo je bilo mogoče že najti med vladnimi gradivi v obravnavi.Kdaj naj bi bila sprejeta, za zdaj ni znano, lahko da bo sprejeta tudi na dopisni seji v prihodnjih dneh. Kot smo poročali , novela uredbe prinaša spremembe, ki so jih zahtevali v Združenju bank Slovenije in Banki Slovenije ter brez katerih bančniki ne bodo podeljevali kreditov z državnim jamstvom.Med predlaganimi spremembami je, da država morebitna unovčena poroštva iz kreditnih pogodb, ki bodo sklenjene do uveljavitve nove uredbe, poplača le z denarjem, in ne z obveznicami. Poleg tega predlog uredbe skrajšuje čas, v katerem SID banka preveri izpolnjevanje pogojev za unovčenje poroštva s šestih mesecev na en mesec po izplačanem poroštvu ali izročitvi državnih obveznic. Določi se, da SID banka vodi evidenco o kreditnih pogodbah in da podatke objavlja na spletni strani. Banke bodo tako vnaprej vedele, koliko poroštvene kvote je še na voljo, je zapisano v obrazložitvah sprememb.